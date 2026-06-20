Auf Joyn ansehen NFL: Patrick Mahomes überrascht Kinder bei Werbedreh Videoclip • 01:22 Min Link kopieren Teilen

Falsches Alter? Sauce Gardner ist im Internet als 25-Jähriger aufgeführt. Er selbst verneint dies allerdings und gibt sein wahres Alter bekannt.

In einem Gespräch über seine Führungsrolle als erfahrener Verteidiger mit Reportern wies Gardner darauf hin, dass er noch ziemlich jung sei. "Ich bin übrigens 24", sagte der Cornerback. Dabei ist der US-Amerikaner in vielen Ecken des Internets als 25-Jähriger gelistet.

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"Es ist verrückt, dass ich das schon wieder sagen muss" Eine falsche Annahme hat sich im Laufe der Zeit als vermeintliche Tatsache durchgesetzt. So lässt sich in zahlreichen Online-Quellen wie ESPN.com, Pro Football Focus, Yahoo Sports oder im deutschen Wiki-Eintrag nachlesen, dass Gardner am 31. August 2000 geboren sei. Nur die Website der Colts und NFL.com liegen richtig. Sie geben Gardners wahres Geburtsdatum wieder, das dem 31. August 2001 entspricht. Damit ist er erst 24 Jahre alt. Auch interessant: NFL-Geschichte: Tennessee Titans binden Star-Spieler mit Rekord-Deal

"Es ist verrückt, dass ich das schon wieder sagen muss", sagte Gardner vergangene Woche beim Abschlusstraining der Offseason von den Colts. Aber wie kam es zu der falschen Angabe? Schließlich hatte Gardner sein Geburtsjahr immer mit 2001 angegeben: "In allen Unterlagen und allem, was ich unterschrieben habe, steht '01'. Ich weiß also nicht, wo oder wie das durcheinandergekommen ist, es sei denn, die Leute beziehen ihre Informationen einfach direkt von Google", sagte Gardner gegenüber 'The Athletic".

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