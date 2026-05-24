Giants-Quarterback Jaxson Dart unterstützt US-Präsident Donald Trump. Ein Teamkollege ist entsetzt - droht nun Zoff?

Dieser Auftritt von Jaxson Dart kam nicht allzu gut an, zumindest nicht bei einem seiner Teamkollegen.

Der Giants-Quarterback hat an einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner zugunsten des Abgeordneten Mike Lawler in New York teilgenommen. Doch damit nicht genug. Der Spielmacher trat sogar auf die Bühne und kündigte US-Präsident Donald Trump an.

Pass Rusher Abdul Carter war davon sichtlich entsetzt. Zu einem Video der Veranstaltung schrieb Carter bei "X": "Ich dachte, das wäre KI. Was soll das?"

Nachdem sein Post in kürzester Zeit viral gegangen war, postete Carter ein weiteres Mal und erklärte, zwischen Dart und ihm sei alles in Ordnung.

"Mir und JD6 geht es gut. Wir haben uns vorhin unter Männern unterhalten. Behaltet eure Geschichten doch einfach für euch", schrieb der Sportler.