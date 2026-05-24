In Las Vegas vermöbelt Johnny Manziel seinen Gegner in kürzester Zeit. Bei diesem Fight will es der ehemalige Quarterback der Cleveland Browns aber auch belassen.

Der ehemalige NFL-Profi Johnny Manziel hat einen erfolgreichen MMA-Ausflug hingelegt.

Bei seinem Debüt im Mixed Martial Arts machte der 33-Jährige am Samstagabend mit dem Social-Media-Influencer Bob Menery kurzen Prozess und gewann in Las Vegas durch technischen K.o. in der ersten Runde.

Dabei demonstrierte Manziel seine durchaus vorhandenen Fähigkeiten in dieser populären Kampfsport-Variante. Ihm gelangen Tritte gegen den Körper und ein Takedown. Seine Dominanz war so eklatant, dass der Ringrichter den Kampf nach 2 Minuten und 16 Sekunden abbrach.

Der Start in eine neue Karriere war der Sieg aber wohl nicht. Denn Manziel sagte anschließend, er werde wahrscheinlich nicht mehr kämpfen: "Für das eine Mal war es ganz gut."