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Johnny Manziel: Gefallener Football-Held mit erfolgreichem MMA-Debüt
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
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Videoclip • 03:26 Min
In Las Vegas vermöbelt Johnny Manziel seinen Gegner in kürzester Zeit. Bei diesem Fight will es der ehemalige Quarterback der Cleveland Browns aber auch belassen.
Der ehemalige NFL-Profi Johnny Manziel hat einen erfolgreichen MMA-Ausflug hingelegt.
Bei seinem Debüt im Mixed Martial Arts machte der 33-Jährige am Samstagabend mit dem Social-Media-Influencer Bob Menery kurzen Prozess und gewann in Las Vegas durch technischen K.o. in der ersten Runde.
Dabei demonstrierte Manziel seine durchaus vorhandenen Fähigkeiten in dieser populären Kampfsport-Variante. Ihm gelangen Tritte gegen den Körper und ein Takedown. Seine Dominanz war so eklatant, dass der Ringrichter den Kampf nach 2 Minuten und 16 Sekunden abbrach.
Der Start in eine neue Karriere war der Sieg aber wohl nicht. Denn Manziel sagte anschließend, er werde wahrscheinlich nicht mehr kämpfen: "Für das eine Mal war es ganz gut."
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Manziel gewann 2012 die Heisman Trophy
Manziel gehörte zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts zu den hoffnungsvollsten Talenten im American Football. Als Quarterback der Texas A&M University gewann er die Heisman Trophy, zwei Jahre später wurde er in der ersten Runde des NFL-Drafts von den Cleveland Browns ausgewählt.
Dort konnte er sein Talent aber nie richtig zur Entfaltung bringen, was auch mit seinem Verhalten außerhalb des Spielfelds zu tun hatte. Durch seinen exzessiven Alkohol- und Drogenkonsum sorgte er immer wieder für Skandale. Nach zwei Jahren, in denen er auf 1.675 Yards und sieben Touchdowns kam, wurde er von den Browns wieder entlassen.
Er versuchte es später noch in anderen Ligen, unter anderem der Canadian Football League, an seine Klasse aus College-Zeiten konnte er aber nie wieder anknüpfen.
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