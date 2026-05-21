NFL - Dallas Cowboys: Jerry Jones knickt vor WM 2026 vor der FIFA ein

NFL NFL-Boss bestätigt: Liga erhöht Menge an International Games Videoclip • 05:07 Min Link kopieren Teilen

Cowboys-Teambesitzer Jerry Jones war bislang immer ein Freund der Sonne im "AT&T Stadium". Für die WM wirft er wohl seine eigenen Überzeugungen über Bord.

Jerry Jones war stets ein Verfechter der Sonne. Denn die scheint bei den Heimspielen der Dallas Cowboys bisweilen so penetrant in das "AT&T Stadium", dass die Receiver den Ball nicht fangen können. Das führte zum Beispiel 2024 in einer Partie gegen die Philadelphia Eagles zu einem peinlichen Fehlgriff von CeeDee Lamb. Jones, der exzentrische Besitzer der Cowboys, hat sich bislang aber trotzdem strikt geweigert, Verdunklungsvorhänge einzusetzen. Ende 2024 begründete er das damit, die tiefstehende Sonne sei ein Heimvorteil. Seine nicht existierende Bereitschaft, etwas zu verändern, unterfütterte er in seiner typischen Art auch verbal sehr eindrücklich.

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