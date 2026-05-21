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NFL - Dallas Cowboys: Jerry Jones knickt vor WM 2026 vor der FIFA ein
Veröffentlicht:von ran.de
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Cowboys-Teambesitzer Jerry Jones war bislang immer ein Freund der Sonne im "AT&T Stadium". Für die WM wirft er wohl seine eigenen Überzeugungen über Bord.
Jerry Jones war stets ein Verfechter der Sonne.
Denn die scheint bei den Heimspielen der Dallas Cowboys bisweilen so penetrant in das "AT&T Stadium", dass die Receiver den Ball nicht fangen können.
Das führte zum Beispiel 2024 in einer Partie gegen die Philadelphia Eagles zu einem peinlichen Fehlgriff von CeeDee Lamb.
Jones, der exzentrische Besitzer der Cowboys, hat sich bislang aber trotzdem strikt geweigert, Verdunklungsvorhänge einzusetzen. Ende 2024 begründete er das damit, die tiefstehende Sonne sei ein Heimvorteil. Seine nicht existierende Bereitschaft, etwas zu verändern, unterfütterte er in seiner typischen Art auch verbal sehr eindrücklich.
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Dallas Cowboys: Jones wettert gegen Sonnen-Kritiker
"Übrigens wissen wir, wo die Sonne steht, wenn wir den Münzwurf machen. Wir wissen also verdammt noch mal, wo die Sonne in unserem eigenen Stadion steht", sagte Jones damals. "Dann können wir das verdammte Stadion auch direkt abreißen und ein neues bauen. Wollt ihr mich verarschen?"
In der Kommunikation mit dem Fußball-Weltverband FIFA dürfte der Ton ein anderer gewesen sein. Denn wie Margaret Fleming von "Front Office Sports" berichtet, wird das Stadion bei mindestens einem der neun dort ausgetragenen WM-Spiele die Sonne aussperren.
Wie demnach ein FIFA-Sprecher erklärte, sollen bei einer Partie am frühen Abend Verdunklungsvorhänge eingesetzt werden.
Was das für die kommende NFL-Saison bedeutet, ist aber unklar. Es ist eher nicht davon auszugehen, dass Jones an seiner Meinung etwas ändert.