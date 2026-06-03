NFL NFL: A.J. Brown und Drake Maye zaubern bereits Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

EA Sports hat Caleb Williams offiziell als Cover-Athleten für Madden NFL 27 vorgestellt. Der Quarterback der Chicago Bears schreibt damit Franchise-Geschichte.

Caleb Williams ist der neue Cover-Star von Madden NFL 27. Das bestätigte EA Sports am Mittwoch offiziell. Der Quarterback der Chicago Bears wird damit erstmals zum Gesicht der berühmten Football-Simulation. Besonders historisch: Williams ist laut EA Sports der erste Spieler der Chicago Bears, der jemals auf einem Madden-Cover erscheint. Für eine der traditionsreichsten Franchises der NFL ist das ein bemerkenswerter Moment – und für Williams der nächste Beweis, wie schnell er zum Aushängeschild der Liga geworden ist.

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Williams landet als erster Bears-Star auf dem Madden-Cover Auf der Standard Edition ist Williams mit seinem markanten Jump Pass zu sehen. Die Deluxe Edition setzt dagegen auf seine bekannte "Iceman"-Celebration – inklusive personalisiertem Nageldesign mit EA-Sports-Logo. Williams selbst sprach von einem Kindheitstraum. "Als ich den Anruf von Madden bekam, fühlte es sich so an, als würde mein Kindheitstraum wahr werden", sagte der Bears-Star in der offiziellen Mitteilung. Gleichzeitig kündigte er selbstbewusst an, sein Rating im Laufe der Saison auf 99 steigern zu wollen. Die Wahl kommt nicht aus dem Nichts. Williams geht laut EA Sports mit einem 90er-Gesamtrating in Madden NFL 27 in die neue Saison. Zuvor hatte er 3.942 Passing Yards und 27 Touchdowns aufgelegt. Damit stellte Williams einen neuen Single-Season-Franchise-Rekord der Bears für Passing Yards auf. Noch wichtiger: Er führte Chicago zum ersten Division-Titel seit 2018 und zum ersten Playoff-Sieg seit 2010.

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