NFL: In Coach-Kleidung! DeAndre Hopkins im Training Camp der New England Patriots

DeAndre Hopkins schnuppert Trainerluft: Der Free-Agent-Wide-Receiver hospitiert aktuell bei den New England Patriots und unterstützt dort das Offensiv-Coaching sowie die Personalabteilung.

DeAndre Hopkins ist zwar weiterhin ohne Team, dafür aber nicht ohne Beschäftigung. Der 34-Jährige verbringt derzeit einige Tage beim Training Camp der New England Patriots - allerdings nicht als Spieler, sondern in Coaching-Klamotten an der Seitenlinie. Das bestätigte Head Coach Mike Vrabel am Freitag vor Reportern.

Laut Vrabel habe Hopkins ihn selbst gefragt, ob er vorbeischauen dürfe. "Ich habe sogar die Liga angerufen und nachgefragt, ob das in Ordnung ist", so Vrabel.

Anschließend habe er Hopkins eingeladen, seitdem sei dieser vor Ort. Zur aktuellen Rolle seines ehemaligen Receivers sagte Vrabel: "Er hat Coaching-Klamotten an und hilft der Offense." Zudem tausche sich Hopkins mit den Personalverantwortlichen des Teams aus.

Über die Motivation seines Ex-Schützlings zeigte sich Vrabel wenig überrascht. "Er liebt einfach Football", brachte er es kurz auf den Punkt.