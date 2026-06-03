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NFL - A.J. Brown irritiert nach Trade zu den New England Patriots mit KI-Kinderfotos

Veröffentlicht:

von ran.de

NFL

NFL: A.J. Brown und Drake Maye zaubern bereits

Videoclip • 01:02 Min

A.J. Brown feiert seinen Wechsel nach New England mit nostalgischen Kindheitsbildern in Patriots-Trikot - doch die Fotos entpuppen sich als KI-Fälschung.

A.J. Brown hat ein neues NFL-Zuhause: Die Philadelphia Eagles haben den Star-Wide-Receiver zu den New England Patriots getradet. Zur Feier des Tages griff Brown zu Instagram und sorgte damit für gehörige Verwirrung.

Nach Abschluss des Trades postete Brown mehrere Bilder, die ihn als Kind in einem Patriots-Trikot zeigen sollen - unterlegt mit dem Song "Coming Home".

Der Receiver wollte damit offenbar unterstreichen, dass er als Jugendlicher echter Patriots-Fan war und der Trade eine Art Heimkehr bedeutet. Brown ließ die Bilder dabei ohne Bildunterschrift für sich sprechen.

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NFL-Fans und Reporter erkennen KI bei Browns Kinderfotos

Skeptische Fans wiesen auf einen entscheidenden Widerspruch hin: Das Trikot auf einem der Fotos trägt ein Nike-Logo, obwohl Nike erst ab 2012 NFL-Trikots produzierte. Bis zum Ende der Saison 2011 war Reebok der offizielle Ausrüster der Liga.

Brown ist 28 Jahre alt - auf den Fotos wirkt er wie ein Sieben- oder Achtjähriger. Die Rechnung geht schlicht nicht auf.

Das wohl deutlichste Indiz lieferte jedoch die Plattform selbst: Instagrams eigene KI-Erkennungssoftware versah den Post mit dem Hinweis, der Inhalt könnte mithilfe von KI erstellt worden sein.

Die NFL-Welt ließ kein gutes Haar an den Bildern. Eagles-Reporter Anthony DiBona schrieb auf "X": "Nike hat erst 2012 mit der Produktion von NFL-Trikots begonnen. Entweder sah A.J. Brown mit 15 Jahren überraschend klein aus - oder das Foto wurde bearbeitet."

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