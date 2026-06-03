NFL
NFL - A.J. Brown irritiert nach Trade zu den New England Patriots mit KI-Kinderfotos
Veröffentlicht:von ran.de
NFL
NFL: A.J. Brown und Drake Maye zaubern bereits
Videoclip • 01:02 Min
A.J. Brown feiert seinen Wechsel nach New England mit nostalgischen Kindheitsbildern in Patriots-Trikot - doch die Fotos entpuppen sich als KI-Fälschung.
A.J. Brown hat ein neues NFL-Zuhause: Die Philadelphia Eagles haben den Star-Wide-Receiver zu den New England Patriots getradet. Zur Feier des Tages griff Brown zu Instagram und sorgte damit für gehörige Verwirrung.
Nach Abschluss des Trades postete Brown mehrere Bilder, die ihn als Kind in einem Patriots-Trikot zeigen sollen - unterlegt mit dem Song "Coming Home".
Der Receiver wollte damit offenbar unterstreichen, dass er als Jugendlicher echter Patriots-Fan war und der Trade eine Art Heimkehr bedeutet. Brown ließ die Bilder dabei ohne Bildunterschrift für sich sprechen.
- Bald verfügbar
Heute, 18:45 Uhr • Handball
HBL live: GWD Minden – THW Kiel
90 MinBald verfügbar
Heute, 18:45 Uhr • Handball
HBL live: GWD Minden – THW Kiel
90 Min
- Bald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball
U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark
135 MinBald verfügbar
Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball
U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark
135 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 04.06. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Donnerstag, 04.06. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball
WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream
165 MinBald verfügbar
Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball
WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream
165 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 06.06. 14:25 • Motorsport
MotoGP - der Ungarn-GP live
80 MinBald verfügbar
Samstag, 06.06. 14:25 • Motorsport
MotoGP - der Ungarn-GP live
80 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 06.06. 22:00 • WWE
WWE Smackdown im Stream
160 MinBald verfügbar
Samstag, 06.06. 22:00 • WWE
WWE Smackdown im Stream
160 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 07.06. 11:00 • Fussball
Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale
120 MinBald verfügbar
Sonntag, 07.06. 11:00 • Fussball
Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale
120 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 07.06. 14:45 • Handball
HBL live: Füchse Berlin – Flensburg-Handewitt
90 MinBald verfügbar
Sonntag, 07.06. 14:45 • Handball
HBL live: Füchse Berlin – Flensburg-Handewitt
90 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 07.06. 16:30 • American Football
AFLE live: 3. Spieltag: Vienna Vikings - Rhein Fire
195 MinBald verfügbar
Sonntag, 07.06. 16:30 • American Football
AFLE live: 3. Spieltag: Vienna Vikings - Rhein Fire
195 Min
NFL-Fans und Reporter erkennen KI bei Browns Kinderfotos
Skeptische Fans wiesen auf einen entscheidenden Widerspruch hin: Das Trikot auf einem der Fotos trägt ein Nike-Logo, obwohl Nike erst ab 2012 NFL-Trikots produzierte. Bis zum Ende der Saison 2011 war Reebok der offizielle Ausrüster der Liga.
Brown ist 28 Jahre alt - auf den Fotos wirkt er wie ein Sieben- oder Achtjähriger. Die Rechnung geht schlicht nicht auf.
Das wohl deutlichste Indiz lieferte jedoch die Plattform selbst: Instagrams eigene KI-Erkennungssoftware versah den Post mit dem Hinweis, der Inhalt könnte mithilfe von KI erstellt worden sein.
Die NFL-Welt ließ kein gutes Haar an den Bildern. Eagles-Reporter Anthony DiBona schrieb auf "X": "Nike hat erst 2012 mit der Produktion von NFL-Trikots begonnen. Entweder sah A.J. Brown mit 15 Jahren überraschend klein aus - oder das Foto wurde bearbeitet."
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Mehr NFL-News
NFL
Madden NFL 27: Caleb Williams ziert das neue Cover und schreibt Bears-Geschichte
NFL
NFL-Bericht: Russell Wilson vor neuem Job
NFL
NFL - Philadelphia Eagles: Trade perfekt! A.J. Brown wechselt zu den New England Patriots
NFL
LA Rams gehen wieder All-in: Myles Garrett als letztes Puzzlestück - Kommentar
NFL
Los Angeles Rams: Comeback von Aaron Donald? Garrett-Trade bringt Ex-Star ins Grübeln
NFL
"Gott sei Dank vorbei": Eagles-Stars reagieren auf Brown-Trade