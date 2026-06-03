NFL - A.J. Brown irritiert nach Trade zu den New England Patriots mit KI-Kinderfotos

A.J. Brown feiert seinen Wechsel nach New England mit nostalgischen Kindheitsbildern in Patriots-Trikot - doch die Fotos entpuppen sich als KI-Fälschung.

A.J. Brown hat ein neues NFL-Zuhause: Die Philadelphia Eagles haben den Star-Wide-Receiver zu den New England Patriots getradet. Zur Feier des Tages griff Brown zu Instagram und sorgte damit für gehörige Verwirrung.

Nach Abschluss des Trades postete Brown mehrere Bilder, die ihn als Kind in einem Patriots-Trikot zeigen sollen - unterlegt mit dem Song "Coming Home".

Der Receiver wollte damit offenbar unterstreichen, dass er als Jugendlicher echter Patriots-Fan war und der Trade eine Art Heimkehr bedeutet. Brown ließ die Bilder dabei ohne Bildunterschrift für sich sprechen.