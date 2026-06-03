NFL: Atlanta Falcons geben Drake London Mega-Vertrag

NFL NFL: A.J. Brown und Drake Maye zaubern bereits Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Die Atlanta Falcons haben Drake London eine Vertragsverlängerung gegeben, die es in sich hat. London stößt in die Top 3 der bestbezahlten Receiver vor.

Die Atlanta Falcons und Wide Receiver Drake London haben sich auf eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 141 Millionen US-Dollar geeinigt, inklusive 100 Millionen Dollar an garantierten Zahlungen. Das bestätigte Londons Agent Andrew Kessler gegenüber "ESPN". Mit Bonuszahlungen kann der Deal sogar auf bis zu 150 Millionen Dollar anwachsen und bindet London bis zur Saison 2030 an die Falcons.

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