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NFL: Atlanta Falcons geben Drake London Mega-Vertrag
Veröffentlicht:von ran.de
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Die Atlanta Falcons haben Drake London eine Vertragsverlängerung gegeben, die es in sich hat. London stößt in die Top 3 der bestbezahlten Receiver vor.
Die Atlanta Falcons und Wide Receiver Drake London haben sich auf eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 141 Millionen US-Dollar geeinigt, inklusive 100 Millionen Dollar an garantierten Zahlungen. Das bestätigte Londons Agent Andrew Kessler gegenüber "ESPN".
Mit Bonuszahlungen kann der Deal sogar auf bis zu 150 Millionen Dollar anwachsen und bindet London bis zur Saison 2030 an die Falcons.
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Falcons signen London: Nur JSN und Chase sind teurer
Der neue Vertrag macht London zum drittbestbezahlten Wide Receiver der NFL. Nur Jaxon Smith-Njigba (168,6 Mio.) von den Seattle Seahawks und Ja'Marr Chase (161 Mio.) von den Cincinnati Bengals verdienen mehr.
Die Falcons hatten London 2022 an Position acht im NFL Draft ausgewählt. In seinen ersten vier Spielzeiten sammelte er 309 Catches für 3.961 Yards und 22 Touchdowns.
Besonders bemerkenswert ist Londons Konstanz angesichts der Instabilität auf der Quarterback-Position. In seinen vier NFL-Spielzeiten hatte London vier verschiedene Starting Quarterbacks in Woche 1: Marcus Mariota, Desmond Ridder, Kirk Cousins und Michael Penix Jr. - und überzeugte trotzdem Jahr für Jahr.
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