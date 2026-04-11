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NFL: Atlanta Falcons ziehen Fifth-Year Option bei Starspieler
Veröffentlicht:von ran
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Videoclip • 01:11 Min
Bijan Robinson gehört zu den besten Offensivspielern der Atlanta Falcons. Wenig überraschend zogen die Falcons nun die Fifth-Year Option im Vertrag des Running Backs.
Bijan Robinson drückte der NFL-Saison 2025 zweifellos seinen Stempel auf. Mit 2298 Scrimmage Yards führte der Running Back, der auch im Passspiel eine starke Option darstellt, die Liga an.
Wenig überraschend belohnten die Falcons die dominanten Leistungen des 24-Jährigen mit der Aktivierung der Fifth-Year Option in seinem Vertrag. Damit steht Robinson bis Ende der Saison 2027 in Atlanta unter Vertrag. Die Option bringt Robinson in der übernächsten Saison 11,3 Millionen Dollar ein.
Robinson war 2023 bereits an achter Stelle in der ersten Runde von den Falcons gedraftet worden. Zuvor galt er als das beste Running-Back-Prospect der jüngeren Vergangenheit.
Bijan Robinson zum All-Pro gewählt
In seiner ersten Saison konnte er diese Erwartungen noch nicht in Gänze erfüllen, trotz über 1400 Scrimmage Yards und acht Touchdowns. In seinem zweiten Jahr gelang ihm schließlich der endgültige Durchbruch mit allein 14 Rushing Touchdowns.
Diese Zahl halbierte sich 2025 zwar, in nahezu allen anderen Kategorien stellte er jedoch Karrierebestwerte auf. Als Belohnung wurde Robinson zum First-team All-Pro auf der Running-Back-Position gewählt und erhielt zusätzlich als Allzweckspieler eine Nominierung als Second-team All-Pro.
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