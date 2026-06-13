NFL: Bleibt Baker Mayfield bei den Tampa Bay Buccaneers? "Ist ein absoluter Profi"

NFL NFL: Seattle Seahawks staunen über SB-Ringe - es funkelt und glitzert! Videoclip • 01:39 Min Link kopieren Teilen

Die Verlängerung mit Baker Mayfield bei den Tampa Bay Buccaneers lässt auf sich warten. Jetzt meldet sich Head Coach Todd Bowles zu Wort.

Todd Bowles ließ keinen Zweifel offen. Er wolle Mayfield langfristig als seinen Quarterback behalten. Die Aussage kam nicht von ungefähr: Mayfield hatte zuvor öffentlich erklärt, er und die Bucs seien bei den Verhandlungen "noch lange nicht da, wo wir uns das vorgestellt haben". Mayfield befindet sich im letzten Jahr seines Dreijahres-Vertrags über 100 Millionen Dollar. Der Quarterback übt Druck aus: Er will keine Gespräche mehr führen, sobald das Training Camp beginnt. Sein Agent Tom Mills hat den Meldetermin Ende Juli als Deadline gesetzt. Danach soll der Fokus ausschließlich auf dem Footballspielen liegen. Sollte kein Deal zustande kommen, könnten die Bucs Mayfield nach der Saison allerdings noch mit dem Franchise Tag halten.

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