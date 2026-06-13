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NFL: Bleibt Baker Mayfield bei den Tampa Bay Buccaneers? "Ist ein absoluter Profi"
Veröffentlicht:von ran.de
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Die Verlängerung mit Baker Mayfield bei den Tampa Bay Buccaneers lässt auf sich warten. Jetzt meldet sich Head Coach Todd Bowles zu Wort.
Todd Bowles ließ keinen Zweifel offen. Er wolle Mayfield langfristig als seinen Quarterback behalten. Die Aussage kam nicht von ungefähr: Mayfield hatte zuvor öffentlich erklärt, er und die Bucs seien bei den Verhandlungen "noch lange nicht da, wo wir uns das vorgestellt haben".
Mayfield befindet sich im letzten Jahr seines Dreijahres-Vertrags über 100 Millionen Dollar. Der Quarterback übt Druck aus: Er will keine Gespräche mehr führen, sobald das Training Camp beginnt.
Sein Agent Tom Mills hat den Meldetermin Ende Juli als Deadline gesetzt. Danach soll der Fokus ausschließlich auf dem Footballspielen liegen. Sollte kein Deal zustande kommen, könnten die Bucs Mayfield nach der Saison allerdings noch mit dem Franchise Tag halten.
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Tampa Bay Buccaneers: Todd Bowles bleibt gelassen
Der Coach gibt sich dagegen entspannt. "Baker ist ganz auf Business fokussiert. Die Vertragssache regelt sich von selbst. Das ist die geschäftliche Seite, die man von außen nicht sieht. Ich bin sicher, er wird das hinbekommen. Aber es beeinflusst sein Spiel nicht", sagte Bowles. "Ich glaube nicht, dass er enttäuscht ist. Er liebt es hier. Wir lieben ihn hier."
Mayfield selbst ließ sich beim OTA-Training nichts anmerken – im 7-on-7 traf er laut "ESPN" Receiver Chris Godwin mit zwei Touchdown-Pässen in Folge.
Mayfield beendete die Saison 2025 mit 3.693 Passing Yards, 26 Touchdowns und 11 Interceptions. In den Wochen 11 bis 18 rangierte er allerdings nur auf Platz 26 beim Passer Rating. Seit Mayfield Starter in Tampa ist, stehen die Bucs bei 27 Siegen und 24 Niederlagen.
GM Jason Licht zeigte sich ebenfalls gelassen: "Niemand will Baker woanders sehen." Details zu den Verhandlungen wolle er intern halten. Die Medien als Druckmittel nutze er grundsätzlich nicht.
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