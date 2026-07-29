NFL NFL: Kryptische Botschaft! Aaron Donald heizt Comeback-Gerüchte an Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Die NFL kommt zurück nach München! Diesen November findet das vierte NFL-Spiel auf deutschem Boden statt. ran zeigt, wie Fans an Tickets für das Spiel kommen können.

Wann und wo findet das NFL Munich Game 2026 statt? Das Duell zwischen den New England Patriots und Detroit Lions findet am Sonntag, 15. November, in der Allianz Arena im Münchner Stadtteil Fröttmaning statt, die normalerweise das Zuhause des FC Bayern München ist.

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Lions vs. Patriots in München: So kannst du noch Tickets erwerben! Nur weil du bisher kein Erfolg hattest ein Ticket zu erwerben, heißt das nicht, dass keinerlei Chance mehr auf ein Besuch der Allianz Arena am 15. November besteht. Eines ist sicher: In den kommenden Tagen werden bei Viagogo, eBay und Co. einige Leute versuchen ihre ergatterten Tickets zu verkaufen. Natürlich für einen überteuerten Preis. Daher warnt ran davor, Ticktes über solche Portale zu erwerben. Auch weil immer die Möglichkeit auf Betrug besteht. Bevor einem dies widerfährt empfiehlt sich Folgendes: Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass auch nach dem größten Ansturm irgendwann wieder Tickets im offiziellen Verkaufsportal der NFL auftauchen. Vor zwei Jahren gab es beispielsweise kurz vor dem NFL-Spiel in München noch einige Tickets zu den offiziellen Preisen zur Verfügung. Das liegt daran, dass sicher immer wieder Kontingente frei werden oder Karten von Betrügern zurück in den Verkauf gehen. Daher lohnt sich die kostenlose Anmeldung und wiederholtes reinschauen im Verkaufsportal allemal. HIER TICKETKONTO BEANTRAGEN

Wann ist der Ticketverkauf für das Munich Game 2026 gestartet? Bereits am 28. Mai begann eine erste Presale-Stufe, die aber nur Inhaber einer American-Express-Karte zugänglich war und bis zum 3. Juni lief. Seit dem 4. Juni können auch Fans, die keine Kunden des Kreditinstituts sind, Hospitality-Pakete erwerben. Am Freitag, 10. Juli, hat um 12 Uhr die finale Phase des Ticketverkaufs für das NFL Munich Game 2026 begonnen. Dort waren die verbliebenen Eintrittskarten für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich - vorausgesetzt man konnte ein Ticket ergattern und die Preise bezahlen. Die einzige Voraussetzung war ein gültiges NFL-Ticketkonto zu besitzen.

Was ist der Preis für Tickets beim NFL-Spiel in München Die Preise, die die NFL für das Munich Game zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots aufruft, haben es durchaus in sich. Die günstigste Kategorie acht kostet für Vollzahler 83,59 Euro. Für teuerste Stufe eins muss man sogar 413,75 Euro berappen. Immerhin: Es gibt vergünstigte Karten für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Die Preise für die drei Kinder-Kategorien belaufen sich auf 42,17 Euro (Stufe acht), 90,68 Euro (Stufe fünf) und 117,93 (Stufe vier).

Wird es rund um das NFL Munich Game 2026 Veranstaltungen in der Allianz Arena geben? Die kurze Antwort lautet: Nein. Außerhalb der Allianz Arena wird es diesmal am Spieltag selbst keinerlei Events geben. Die NFL sprach sogar explizit eine Empfehlung für Nicht-Ticketinhaber aus, am Spieltag nicht zum Stadion zu reisen.

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