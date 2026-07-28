Mack Hollins hat bei den New England Patriots jede Menge Konkurrenz auf der Receiver-Position vor sich. Deutlich besser sähe es auf einer anderen Position aus, die zu Hollins' neuer Heimat werden könnte.

Die New England Patriots können sich über zu wenige Wide Receiver im Kader wahrlich nicht beklagen. Gleich elf Spieler sind im aktuellen Depth Chart als Receiver gelistet und kämpfen im laufenden Training Camp um einen Platz im endgültigen 53er-Kader für die Saison 2026.

Darunter befinden sich auch zwei prominente Neuzugänge: A.J. Brown und Romeo Doubs. Beide dürften in der Offense eine Schlüsselrolle einnehmen. Mack Hollins peilt ebenfalls viele Snaps an, doch konkurriert er etwa mit Vorjahresrookie Kyle Williams, Kayshon Boutte und DeMario Douglas um Spielzeit.

Anders sieht es bei den Patriots auf der Tight-End-Position aus. Hunter Henry ist der Starter, doch dahinter gibt es viele Fragezeichen. Neuzugang Julian Hill verletzte sich schwer, ansonsten stehen überwiegend Rookies im Kader. Drittrundenpick Eli Raridon wird Talent attestiert, doch er braucht wohl noch Zeit.

Weshalb der Super-Bowl-Finalist der Vorsaison womöglich aus der Not eine Tugend macht und Hollins auf Tight End schiebt. Damit würde das Gedränge auf Receiver nachlassen und die Tight-End-Position gleichzeitig an Erfahrung gewinnen.