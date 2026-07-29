NFL: Cleveland Browns statten Defense-Star mit Rekordvertrag aus

Die Cleveland Browns statten Cornerback Denzel Ward mit einem neuen Rekordvertrag aus. Der Ausnahmespieler ist nun zum zweiten Mal der Rekordhalter.

Denzel Ward bleibt den Cleveland Browns treu - und das zu einem stolzen Preis. Wie die Insider Adam Schefter und Ian Rapoport übereinstimmend berichten, einigten sich die Browns und ihr Star-Cornerback am Dienstag auf eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre mit einem Gesamtvolumen von 62,2 Millionen Dollar. Davon sind 52,3 Millionen Dollar garantiert.

Mit einem Jahresschnitt von 31,1 Millionen Dollar zieht Ward damit an Trent McDuffie von den Los Angeles Rams (31 Millionen Dollar) vorbei und ist offiziell der bestbezahlte Cornerback der Liga.

Es ist bereits das zweite Mal in seiner Karriere, dass der 29-Jährige den Markt für Defensive Backs neu definiert: Bereits 2022 hatte er mit einer Fünfjahresverlängerung über 100,5 Millionen Dollar die Bestmarke aufgestellt.