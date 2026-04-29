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NFL: Bo Nix von den Denver Broncos musste sich weiterer Operation unterziehen
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
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Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich der Quarterback einem zweiten Eingriff am verletzten rechten Knöchel unterziehen müssen. Die Broncos verbreiten dennoch Zuversicht.
Bo Nix musste sich in der vergangenen Woche einem weiteren Eingriff am bereits operierten rechten Knöchel unterziehen. Das berichtet "ESPN" unter Berufung auf Quellen.
Konsequenzen für die Dauer der Genesung habe die zweite Operation jedoch nicht. Demnach werde der Quarterback der Denver Broncos voraussichtlich zu Beginn des Trainingslagers wieder einsatzbereit sein.
Lediglich der Umfang seiner Aktivitäten zum Start des Offseason-Programms am kommenden Montag könnte etwas eingeschränkt sein.
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Denver Broncos: Payton über Nix: "Es geht ihm gut"
Head Coach Sean Payton hatte am Rande des Drafts in der vergangenen Woche bereits bestätigt, dass Nix in der vergangenen Woche einen Nachsorgetermin bei Dr. Norman Waldrop III hatte. Der Arzt hatte im Januar schon die erste Operation beim 26-Jährihen durchgeführt.
"Er hatte einen geplanten Kontrolltermin. Es geht ihm gut. Wir sind begeistert von seinen Fortschritten", sagte Payton damals. Den zweiten Eingriff bei Nix erwähnte er jedoch nicht.
Dabei ist es nicht das erste Mal, dass dem Erstrundenpick des Drafts 2024 Probleme am Knöchel plagen. Seit seiner Zeit in der Highschool-Zeit hat er sich bereits mehreren Operationen am Sprunggelenk unterziehen müssen.
Broncos-GM Paton: Nix für OTAs bereit
Trotzdem äußerte sich auch General Manager George Paton zuletzt im März am Rande der jährlichen Liga-Sitzung optimistisch, was den Heilungsprozess von Nix angeht. Die Broncos gingen davon aus, dass er für die OTAs und das obligatorische Mini-Camp im Juni bereit sei, so der GM.
Nix wurde beim Draft vor zwei Jahren an Position 12 von den Broncos gewählt und führte das Team in seinen bisherigen zwei Spielzeiten als Starting Quarterback jeweils in die Playoffs.
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