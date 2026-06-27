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NFL - C.J. Gardner-Johnson wundert sich über Bad-Boy-Image: "Wo war das nach dem Super Bowl?"

Veröffentlicht:

von ran.de

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Videoclip • 01:32 Min

Safety C.J. Gardner-Johnson hat einen Ruf als Unruhestifter in der NFL weg. Doch der Defensive Back wundert sich darüber - und teilt gegen Kritiker aus.

Sechs Teams in sieben Jahren. C.J. Gardner-Johnson ist einer der umstrittensten Spieler der NFL.

Jetzt ist der Safety bei den Buffalo Bills angekommen - und teilt in einem Interview aus. Er hat genug von der Erzählung, die ihn begleitet.

"Eine der Erzählungen ist, dass ich ein Krebsgeschwür in der Kabine sei", sagte Gardner-Johnson in einem Interview mit "The Athletic".

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Gardner-Johnson teilt aus: "Wo war das nach dem Super Bowl?"

"Wann ist das aufgekommen? Nachdem ich bei den Houston Texans war? Wo war das denn nach der Super-Bowl-Niederlage? Wo war das nach dem Super-Bowl-Sieg (mit den Philadelphia Eagles, Anm. d. Red.)? Wenn wir mal wirklich nachdenken: Wo war ich denn ein Krebsgeschwür?"

Der 26-Jährige bestreitet nicht, dass er ein hitziges Temperament hat. Sein Spitzname "Ceedy Deuce" steht für sein Alter Ego auf dem Feld - eines, das Gegner zur Weißglut treibt. Doch in seiner Selbstwahrnehmung ist das kein Makel, sondern Antrieb.

Gardner-Johnson hat in seinen sieben NFL-Saisons 20 Interceptions, 55 Pass Defenses, 370 Tackles inklusive sieben Sacks sowie drei Forced Fumbles auf dem Konto - eine Bilanz, die bei den meisten Spielern langfristige Verträge nach sich ziehen würde. Stattdessen war er seit seinem Abgang bei den New Orleans Saints nach der Saison 2021 jedes Jahr bei einem anderen Franchise.

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NFL - Gardner-Johnson selbstbewusst: "Werde die nächsten Super Bowls gewinnen"

Mit den Eagles verlor er Super Bowl LVII, kam dann verletzungsbedingt bei den Detroit Lions zu kurz und kehrte für den Super-Bowl-Sieg 2024 nach Philadelphia zurück. 2025 folgte die Station Houston, wo er nach eigenen Angaben entlassen wurde, weil er mit einem Freund des General Managers aneinandergeraten war.

Danach noch Chicago, wo er in elf Spielen zwei Interceptions und 51 Tackles verbuchte.

Einen Finger in die Wunde legt Gardner-Johnson auch beim Thema Leadership: "Es gibt eine Menge Kapitäne in dieser Liga, die das nur für den Trikotverkauf machen. Ich kann dir drei, vier Kapitäne nennen, hinter die ich mich nicht stellen würde."

Bei den Bills, wo Josh Allen als Quarterback wartet, sieht Gardner-Johnson nun seine Chance und klingt dabei so, wie er immer klingt: selbstbewusst bis an die Grenze. "Ich werde die nächsten zwei von drei Super Bowls gewinnen. Schau dir an, wer mein Quarterback ist. Wenn ich eine verdammte Chance bekomme, ist es vorbei."

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