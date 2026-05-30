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NFL - Cleveland Browns: Spielergewerkschaft überweist Shedeur Sanders Mega-Summe
Aktualisiert:von ran.de
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NFL: Shedeur Sanders leiht 200k-Dollar Mercedes an Highschool-Schüler
Videoclip • 01:16 Min
Browns-Quarterback Shedeur Sanders darf sich über außerordentlich hohe Zahlungen durch die NFL-Spielergewerkschaft freuen.
Beim NFL Draft 2025 stürzte Shedeur Sanders weit ab, wurde erst in der fünften Runde an Position 144 von den Cleveland Browns ausgewählt.
Allzu traurig dürfte der 24-Jährige darüber aber nicht mehr sein. Vor allem dann nicht, wenn man einen Blick auf den jährlichen Finanzreport der Spielergewerkschaft NFLPA wirft.
So geht daraus hervor, dass Sanders von Mai 2025 bis Februar 2026 über seine Firma SS2 Legendary LLC ca. 17,7 Millionen US-Dollar von der Gewerkschaft erhalten hat.
Dieser Betrag bricht den bisherigen Höchstrekord über 9,5 Millionen US-Dollar, den einst Quarterback-Legende Tom Brady erhalten hatte.
Laut dem Bericht wurden 13 verschiedene Zahlung im Bereich "Tantiemen und Spielervermarktung" an die Firma des Browns-Quarterbacks überwiesen.
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Shedeur Sanders winken erneut Mega-Einnahmen
Der Großteil der Gelder, die die Spieler über die NFLPA erhalten, stammt aus Gruppenlizenzvereinbarungen, durch die Spieler für den Verkauf von Trikots, Sammelkarten, Videospielen und anderen Sammlerstücken vergütet werden.
Die NFLPA-Jahreseinnahmen von Sanders stellen dabei den Gesamtwert seines vierjährigen Rookie-Vertrags über 4,647 Millionen US-Dollar deutlich in den Schatten.
Übrigens: Auch im kommenden Jahr könnte Sanders eine hohe Zahlung verzeichnen, wechselte er doch im März seine Rückennummer. Alle Trikots, die seine Lizenzgebühr für seine erste NFL-Saison generierten, müssen nun ersetzt werden.
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