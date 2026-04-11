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NFL: Cowboys-Profi Bell wegen Drogenbesitzes in Haft
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:15 Min
Markquese Bell fiebert seiner fünften NFL-Saison entgegen. Dies muss er vorerst jedoch in einem Gefängnis tun. Unter anderem wird dem Profi der Dallas Cowboys der Besitz von Marihuana zur Last gelegt.
Das Wochenende begann für Markquese Bell hinter Gittern. Wie unter anderem "ESPN" und die "Dallas Morning News" unter Berufung auf die Akten des Gefängnisses von Collin County berichten, wurde der Safety der Dallas Cowboys am Freitag wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und von Marihuana verhaftet und angeklagt.
Die Nacht auf Samstag verbrachte er demnach in Haft. Der Besitz von Betäubungsmitteln wird als Verbrechen eingestuft, jender von Marihuana hingegen als Ordnungswidrigkeit. Bell, der 2022 ungedrafted zu den Cowboys kam und 2025 einen neuen Dreijahresvertrag für neun Millionen US-Dollar unterschrieb, könnte eine Strafe seitens der NFL drohen.
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Cowboys-Profi Bell in Haft: Franchise über Vorgang informiert
Die Cowboys sollen über die Verhaftung informiert sein, allerdings eine Stellungnahme vorerst ablehnen. Bells Berater Deiric Jackson sagte der Nachrichtenagentur "Associated Press", sein Mandant werde den Rechtsweg abwarten. Außerdem bat er darum, "Markquese wie jedem anderen auch seine Chance" zu geben.
Bell absolvierte bislang 48 Regular-Season-Spiele in vier Jahren. Dabei sammelte er 142 Tackles, sieben verteidigte Pässe, eine Interception und drei Forced Fumbles. In seinem einzigen Playoff-Aufritt in der Saison 2023 kam er auf acht Tackles.
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