NFL - Dallas Cowboys: George Pickens nimmt an Mini-Camp teil - "Super Bowl das Wichtigste"

ran Fußball WM 2026: NFL-Star im Fußball-Fieber! Erst Oranje-Party - dann Müll sammeln Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Die Dallas Cowboys haben mit George Pickens mit einem Franchise Tag belegt. Dennoch nimmt der Receiver an der Saisonvorbereitung teil.

George Pickens erschien am Dienstag zum Minicamp der Dallas Cowboys. Gegenüber Reportern äußerte der 25-Jährige, dass er jedoch nicht vorhabe, auf einen langfristigen Vertrag aus zu sein. Dennoch wolle der Wide Receiver auch zum Trainingslager im Juli erscheinen. Damit war ursprünglich nicht unbedingt zu rechnen. Denn zuvor hatte Pickens nicht an dem freiwilligen Teil des Offseason-Trainingsprogramms der Cowboys teilgenommen. Dies soll er auf Anweisung seines Agenten durchgezogen haben, äußerte er gegenüber "The Athletic".

Pickens: "Was mir wichtig ist, ist zu gewinnen" Pickens war nach dem Auslaufen seines Vertrages von Dallas mit dem Franchise Tag belegt worden und hatte die unfreiwillige einjährige Vertragsverlängerung Ende März unterschrieben, nachdem Stephen Jones, Vizepräsident der Cowboys, vorab klargestellt hatte, dass man mit dem 25-Jährigen nicht über ein neues langfristiges Arbeitspapier verhandeln werde. Der Wide Receiver sei über die Vergabe des "Franchise Tags" und der gescheiterten Vertragsverlängerung jedoch nicht enttäuscht, gab er am Dienstag zu. Für ihn liegt der Fokus woanders: "Was mir wichtig ist, ist zu gewinnen", sagte Pickens. "Wie ich von Anfang an gesagt habe: Ich möchte einer Gruppe von Jungs, die dieses Gefühl noch nie erlebt haben, unbedingt einen Super-Bowl-Sieg bescheren. Das ist für mich wirklich das Wichtigste."

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Das sagt Cowboys-Cheftrainer Schottenheimer Dass Pickens auftauchte, überraschte Head Coach Brian Schottenheimer nicht: "Ich weiß, was ihm dieses Team, diese Umkleidekabine und das, was wir hier aufbauen, bedeuten. Deshalb überrascht es mich nicht, ihn hier zu sehen, und ich freue mich riesig, dass er da ist“. Dennoch stellt der Cheftrainer klar, dass Pickens zwar am Walkthrough und an individuellen Übungen teilnehmen werde, aber nicht an den Mannschaftsübungen. "Er wird an allen Simulationsübungen und allen Einzelübungen teilnehmen, und wir werden ihn einfach aus dem Mannschaftstraining heraushalten, damit er zuschauen kann. Heute wird er während der Mannschaftseinheit als Trainer Pickens fungieren", sagte Schottenheimer. Zum Beginn des Trainingslagers der Cowboys in Oxnard, Kalifornien, soll Pickens aber wieder voll einsatzfähig sein, fügte er hinzu.

Pickens 2025 mit bester Saison seiner Karriere Ohne seine Unterschrift unter den Franchise Tag hätte Pickens weder am Mini-Camp noch am Trainingslager vor der Saison im August teilnehmen müssen. Durch die Annahme des Tags drohte ihm eine Geldstrafe von 90.000 US-Dollar allein für sein Nichterscheinen zum Mini-Camp. Die freiwilligen Workouts samt den OTAs hatte der ehemalige Georgia Bulldog geschwänzt. Pickens war in der Offseason 2025 per Trade von den Pittsburgh Steelers zu den Cowboys gekommen, nachdem er die ersten drei Jahre seiner NFL-Karriere bei dem Team aus Pennsylvania verbracht hatte. In seiner ersten Spielzeit mit dem blauen Stern auf dem Helm gelang ihm im Zusammenspiel mit Quarterback Dak Prescott die beste Spielzeit seiner Laufbahn. Der 52. Pick des Drafts 2022 fing 93 Pässe für 1.429 Yards und neun Touchdowns. Allesamt Höchstwerte für Pickens, der bereits 2023 die Schallmauer von 1.000 Receiving Yards (1.140) geknackt hatte.

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