NFL: Für 66,4 Millionen Dollar - New York Jets verlängern mit Schlüsselspieler

Die New York Jets haben mit einem ihrer Schlüsselspieler verlängert. Zusammen mit einigen Rookies bauen sie sich damit eine solide Grundlage für die Zukunft.

Das berichtet NFL-Network-Insider Ian Rapoport. Demnach sollen rund 34,9 Millionen Dollar garantiert sein. Ursprünglich wäre er in der kommenden Saison in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrags gegangen.

Die New York Jets haben mit einem ihrer Schlüsselspieler verlängert. Offensive Lineman Joe Tippmann hat einen neuen Vierjahresvertrag im Wert von bis zu 66,4 Millionen Dollar im Big Apple unterschrieben.

New York Jets schaffen Grundlage für die Zukunft

Tippmann wurde 2023 in der zweiten Runde von den Jets gedraftet. Seitdem stand er in 48 Spielen auf dem Platz und kam sowohl als Center als auch als Guard zum Einsatz. In der abgelaufenen Saison erwies sich der 25-Jährige auf der Position des Right Guard als sehr starker Pass Protector.

Das erkannten auch die Jets und gaben ihm einen langfristigen Vertrag. Zusammen mit den beiden Erstrundentackles Olu Fashanu (2024, Pick 11) und Armand Membou (2025, Pick 7) besitzt die Franchise damit eine stabile Grundlage für die Zukunft.

In der kommenden Saison wird es ihre Aufgabe sein, Rückkehrer Geno Smith ausreichend Zeit zu geben, seine Bälle an den Mann zu bringen. Hinsichtlich seiner katastrophalen letzten Saison wird das wohl auch bitter nötig sein.

Womöglich könnte aber bereits in der darauffolgenden Saison ein neues Gesicht auf der Spielmacher-Position stehen, denn der nächste Draft-Jahrgang beinhaltet einige vielversprechende Quarterback-Talente. Unter anderem stehen dann voraussichtlich Arch Manning und Dante Moore zur Auswahl.

Da auch in der nächsten Saison kein großartiger Turnaround der Franchise zu erwarten ist, dürften die Chancen der Jets ganz gut stehen, sich ein vielversprechendes Passgeber-Talent zu sichern.

In Breece Hall verlängerte New York bereits mit ihrem vermeintlich besten Spieler langfristig, im Draft kamen mit Edge David Bailey, Tight End Kenyon Sadiq und Wide Receiver Omar Cooper Jr. gleich drei talentierte Erstrundenpicks dazu.

Womöglich legen die Jets gerade die Bausteine für eine aussichtsreiche Zukunft und schaffen es in einer der nächsten Saisons erstmals seit 2010 wieder in die Playoffs.

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