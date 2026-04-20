Dei Dallas Cowboys wappnen sich für die Zukunft und machen Brandon Aubrey zum bestbezahlten Kicker der NFL.

Entscheidung bei den Dallas Cowboys. Die Franchise aus der NFC East macht Brandon Aubrey zum bestbezahlten Kicker in der NFL. Wie die betreuende Agentur Athletes First gegenüber "ESPN" bestätigte, konnten sich beide Parteien auf einen neuen Kontrakt einigen.

Der 31-Jährige verlängert bei America's Team für vier weitere Jahre und 28 Millionen US-Dollar, 20 Millionen davon sind garantiert.

Damit ist Aubrey der erste Kicker in der besten Football-Liga der Welt, der pro Jahr im Schnitt sieben Millionen Dollar erhält.

Aubrey ist seit 2022 für die Cowboys aktiv und erreichte seither mit dem Team diverse Meilensteine. Dreimal wurde er in den Pro Bowl gewählt, dazu kommen drei Nominierungen als All-Pro. 112 seiner 127 Field-Goal-Versuche landeten dabei zwischen den Torstangen.

Als erstem Kicker der Historie gelangen ihm zudem drei Field Goals jenseits der 60 Yards in einer Saison. Außerdem war er der erste Kicker, der in nur einem einzigen Spiel drei Field Goals aus 50 Yards und mehr verwandelte.