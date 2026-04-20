Kansas City Chiefs: Comeback von Patrick Mahomes - NFL-Insider sieht eine große Gefahr

NFL NFL: Mahomes 2.0? Amateur überrascht mit unwirklichen Trick-Plays Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Patrick Mahomes dürfte zum Saisonstart wohl auf dem Feld stehen. Doch NFL-Insider Ian Rapoport sieht eine große Gefahr.

Die Kansas City Chiefs geben sich im Hinblick auf Patrick Mahomes weiter optimistisch, doch rund um das mögliche Comeback ihres Star-Quarterbacks wächst zugleich die Vorsicht. Nach seiner schweren Knieverletzung mit Schäden am Kreuzband gilt Mahomes zwar weiterhin als Kandidat für einen Einsatz zum Saisonstart, doch NFL-Insider Ian Rapoport bremst die Erwartungen deutlich. Rashee Rice will mit neuem Vertrag bei den Chiefs in die Gehaltsdimensionen von Jaxon Smith-Njigba Bei einem Auftritt in der "Rich Eisen Show" wurde Rapoport gefragt, welchen Quarterback er in Week 1 als Starter der Chiefs erwartet. Dabei machte er deutlich, dass Mahomes zwar einsatzbereit sein könnte, die Version des Superstars zu Saisonbeginn aber möglicherweise anders aussehen werde als gewohnt.

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Rapoport: "Unklar, welche Mahomes-Version wir bekommen" Rapoport zum möglichen Chiefs-Starter in Woche eins: "Meine Vermutung ist, dass es Mahomes sein wird, aber ich weiß nicht, welche Version von Mahomes wir bekommen. Wenn es irgendwie möglich ist, wenn er auf dem Feld stehen kann, dann wird er auf dem Feld stehen." Gleichzeitig mahnt Rapoport: "Das wird für uns alle ungewohnt sein. Wir werden Patrick Mahomes sehen, und dann wird es wahrscheinlich einen Monat geben, oder wie lange auch immer, in dem man sich sagt: 'Ich sehe Patrick Mahomes, aber er wirkt noch nicht ganz wie er selbst.'" Der NFL-Insider zieht eine Parallele: "Seine Verletzung ist wirklich hart. Die Genesung dauert länger. Wir haben das bei Carson Wentz gesehen. Er ist nie mehr ganz als der Carson Wentz zurückgekommen, der er vorher war." Die Offense der Chiefs hatte in der vergangenen Saison phasenweise Probleme, doch Mahomes war vor seiner Verletzung körperlich nicht eingeschränkt. Jetzt kommt das auch noch hinzu.