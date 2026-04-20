NFL NFL: Als die Deutsche Draft-Hoffnung bei uns im ran-Studio war Videoclip • 09:37 Min Link kopieren Teilen

2023 drafteten die Indianapolis Colts an vierter Stelle einen Quarterback, der das neue Gesicht der Franchise werden sollte. Drei Jahre später hat er jetzt einen Trade angefragt.

Quarterback Anthony Richardson wurde 2023 an vierter Stelle von den Colts gedraftet. Seitdem konnte er aber nie nachhaltig in Indianapolis überzeugen und kam in der abgelaufenen Saison gerade einmal in einem Spiel zu einem Kurzeinsatz. Jetzt könnte die Zeit des 23-Jährigen in Indianapolis zu Ende gehen.

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Laut Chris Ballard, dem General Manager der Colts, waren Richardson und Cornerback Kenny Moore II am ersten Tag der Offseason-Workouts nicht vor Ort. Der Grund sei, dass beide Spieler einen Trade angefragt haben.

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Indianapolis Colts: Kein Platz mehr für Richardson Die Quarterback-Situation der Colts scheint für das kommende Jahr geklärt zu sein: Daniel Jones kehrt nach seiner Verletzung als Starter zurück und Riley Leonard steht ihm als Ersatz zur Seite. Für Richardson ist folglich kein Platz mehr. Berichten zufolge versuchen die Colts schon seit geraumer Zeit, den 23-Jährigen zu transferieren, allerdings zeigt bisher wohl noch keine Franchise Interesse an dem früheren Erstrundenpick. Seit seiner Rookie-Saison im Jahr 2023 spricht Richardsons Passquote von 50,6 % Bände, auch der Rest seiner Zahlen ist nicht gerade gut: 11 Touchdowns bei 13 Interceptions, 12 Fumbles und ein mageres Passer Rating von 67,8 in 17 Spielen für Indianapolis. Auch interessant: NFL: San Francisco 49ers verlängern mit Star-Tackle - News und Gerüchte zur Free Agency im Ticker

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