Kommt es zur Vereinigung der Brüder Joey und Nick Bosa bei den San Francisco 49ers? Die Aussichten stehen nicht allzu gut.

Die NFL-Karriere von Defense-Star Joey Bosa könnte bereits vorbei sein.

Sein Bruder Nick Bosa, Defensive End der San Francisco 49ers, äußerte bereits im Mai Zweifel daran, dass sein älterer Bruder 2026 in der NFL spielen werde und betonte, Joey "denke nicht allzu viel über Football nach", während er vielmehr an seinem Golfspiel arbeite.

"ESPN"-Experte Adam Schefter befeuerte die Rücktritts-Spekulationen in seinem Podcast hinsichtlich der Chancen, dass beide Brüder zusammenspielen könnten: "Es ist eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich, dass Joey Bosa sein letztes NFL-Down gespielt hat."

Ganz auszuschließen sei ein Comeback jedoch nicht: "Könnte sich wieder eine Situation wie bei den 49ers ergeben, die ihn genug reizt, um wieder auf das Feld zu gehen und zu spielen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben das letztes Jahr bei Philip Rivers gesehen, man weiß also nie, wann ein Spieler endgültig fertig ist und wann nicht", betonte Schefter.

Der Experte schränkte jedoch ein: "Aber Tatsache ist: Ich glaube, wenn die Niners diese beiden zusammenbringen wollten, wäre das wahrscheinlich schon längst geschehen. Ich glaube, wenn Joey Bosa Football spielen wollte, wäre das wahrscheinlich schon längst geschehen."