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NFL: Defense-Star Joey Bosa wahrscheinlich vor Karriereende
Veröffentlicht:von ran.de
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Super Bowl größer als WM? Ex-NFL-Star mit steiler These
Videoclip • 01:39 Min
Kommt es zur Vereinigung der Brüder Joey und Nick Bosa bei den San Francisco 49ers? Die Aussichten stehen nicht allzu gut.
Die NFL-Karriere von Defense-Star Joey Bosa könnte bereits vorbei sein.
Sein Bruder Nick Bosa, Defensive End der San Francisco 49ers, äußerte bereits im Mai Zweifel daran, dass sein älterer Bruder 2026 in der NFL spielen werde und betonte, Joey "denke nicht allzu viel über Football nach", während er vielmehr an seinem Golfspiel arbeite.
"ESPN"-Experte Adam Schefter befeuerte die Rücktritts-Spekulationen in seinem Podcast hinsichtlich der Chancen, dass beide Brüder zusammenspielen könnten: "Es ist eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich, dass Joey Bosa sein letztes NFL-Down gespielt hat."
Ganz auszuschließen sei ein Comeback jedoch nicht: "Könnte sich wieder eine Situation wie bei den 49ers ergeben, die ihn genug reizt, um wieder auf das Feld zu gehen und zu spielen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben das letztes Jahr bei Philip Rivers gesehen, man weiß also nie, wann ein Spieler endgültig fertig ist und wann nicht", betonte Schefter.
Der Experte schränkte jedoch ein: "Aber Tatsache ist: Ich glaube, wenn die Niners diese beiden zusammenbringen wollten, wäre das wahrscheinlich schon längst geschehen. Ich glaube, wenn Joey Bosa Football spielen wollte, wäre das wahrscheinlich schon längst geschehen."
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Joey Bosa zu den 49ers? Bosse sprechen Klartext
Bosa wurde 2016 von damaligen San Diego Chargers an dritter Stelle gedraftet und erzielte in neun Spielzeiten bei den Los Angeles Chargers 72 Sacks. In der Vorsaison verbuchte er fünf Sacks bei den Buffalo Bills.
Über Jahre war der heute 30-Jährige einer der besten Edge Rusher der NFL, nachdem er in vier seiner ersten sechs Spielzeiten zweistellige Sacks-Zahlen erzielt hatte.
Bosas NFL-Karriere wurde jedoch von zahlreichen Verletzungen überschattet: In fünf seiner ersten acht Spielzeiten verpasste er jeweils vier oder mehr Spiele. In den letzten beiden Spielzeiten blieb der Routinier zwar relativ verletzungsfrei und verpasste in diesem Zeitraum fünf Spiele, doch seine Effizienz und seine Sack-Zahlen sind einfach nicht mehr dieselben wie früher.
John Lynch, der General Manager der 49ers, räumte im März ein, dass das Gehalt zudem ein Hindernis für den Wechsel des älteren Bosa-Bruders nach San Francisco darstellen würde: "Ich weiß, dass Mama Bosa das toll fände, aber ich weiß nicht, ob wir ihn uns leisten können."
Vor Kurzem zeigte sich zudem Head Coach Kyle Shanahan nicht allzu optimistisch über eine Vereinigung der beiden Bosa-Brüder: "Ich liebe es, gute Spieler zu verpflichten. Ich sehe unser Team so: Wir haben unser Team, und jeden anderen, den wir noch verpflichten können – insbesondere jemanden wie ihn –, wäre großartig. Aber so etwas ist nicht immer möglich."
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