ran Fußball Super Bowl größer als WM? Ex-NFL-Star mit steiler These Videoclip • 01:39 Min Link kopieren Teilen

Matthew Stafford kommt aus einer MVP-Saison und geht 2026 erneut auf Titeljagd. Da der Rams-Quarterback jedoch auf die 40 zugeht, holt er sich Tipps von zwei Legenden.

Wird die Saison 2026 die letzte in der NFL für MVP Matthew Stafford? "Es ist eine von Jahr zu Jahr zu treffende Entscheidung, weil ich denke, dass das fair gegenüber dem Team ist, fair mir gegenüber und meiner Familie – ich möchte nicht einfach dasitzen und sagen: 'Okay, in 24 Monaten muss ich bereit sein, eine weitere Football-Saison zu spielen'", sagte der 38-Jährige im Podcast "Green Light" des zweimaligen Super-Bowl-Champions Chris Long. Taylor Swift und Travis Kelce heiraten wohl in legendärer Sportarena Und weiter: "Ich denke mir: Puh, das kommt mir einfach wie eine ganze Menge vor. Ich weiß, dass ich dieses Jahr spielbereit bin. Und hoffentlich fühle ich mich Ende nächsten Jahres großartig und bin danach bereit für eine weitere Saison. Und dann machen wir vielleicht einfach so weiter", betonte Stafford. Zu weit vorauszuplanen, ergibt für den Star-Quarterback der Los Angeles Rams keinen Sinn: "Aber mich auf mehr als das festzulegen, erscheint mir ein bisschen beängstigend. Und ich halte es für ein bisschen unfair gegenüber dem Team und mir selbst."

Die nächsten Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Jetzt live Jetzt live • Tennis Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Viertelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Tennis Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Viertelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 00:30 Uhr • Fussball WM 2026 live: Tunesien - Niederlande im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 00:30 Uhr • Fussball WM 2026 live: Tunesien - Niederlande im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 26.06. 03:40 • Fussball WM 2026 live: Paraguay - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 155 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 26.06. 03:40 • Fussball WM 2026 live: Paraguay - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 155 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 26.06. 13:00 • Tennis Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Halbfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 26.06. 13:00 • Tennis Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Halbfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 26.06. 18:30 • Motorsport Motorsport: 24 Stunden von Le Mans im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 26.06. 18:30 • Motorsport Motorsport: 24 Stunden von Le Mans im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 26.06. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 26.06. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 26.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Norwegen - Frankreich im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 26.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Norwegen - Frankreich im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 27.06. 01:45 • Fussball WM 2026 live: Kap Verde - Saudi-Arabien im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 27.06. 01:45 • Fussball WM 2026 live: Kap Verde - Saudi-Arabien im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 27.06. 13:30 • Tennis Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Finale im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 27.06. 13:30 • Tennis Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Finale im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Stafford holt sich Ratschläge von Brady und Brees Da der 40. Geburtstag immer näher rückt, holt sich der Playmaker Rat von zwei Quarterback-Legenden, die im hohen Football-Alter noch Hochleistungen erzielen konnten. "Ich habe mich ein wenig mit Tom Brady unterhalten, und auch mit Drew Brees habe ich ein wenig darüber gesprochen", sagte Stafford. Brady spielte bis zum Alter von 45 Jahren, nachdem er aus dem Ruhestand zurückgekehrt war, und ist der zweitälteste Quarterback, der jemals in einem NFL-Spiel zum Einsatz kam. Brees spielte bis zum Alter von 42 Jahren und ist damit der neuntälteste Quarterback in der Geschichte der NFL. George Blanda von den Raiders hält mit 48 Jahren den Altersrekord. Man würde annehmen, dass die späten 30er den Anfang vom Ende der Karriere für Quarterbacks bedeuten würden. Die Saints-Legende überraschte Stafford jedoch mit seiner speziellen Sichtweise zu dem Thema: "Ich glaube, eine der Sachen, die mich überrascht haben, war, dass ich mich mit Drew unterhielt – das war vor der letzten Saison – und er meinte: 'Wie alt bist du nochmal?' Ich sagte: 'Ich bin 37.' Er meinte: 'Die besten fünf Jahre deiner Karriere stehen dir vielleicht noch bevor.' Und ich dachte nur: 'Hä?'" Brees' Ansicht eröffnete Stafford einen ganz neuen Denkansatz: "So habe ich darüber noch nie wirklich nachgedacht. Als Spieler in dieser Liga wird einem beigebracht, dass es ein Spiel für junge Männer ist, und je älter man wird, desto mehr tut man einfach alles, was man kann, um mit den anderen mithalten zu können. Und dass Drew das gesagt hat, hat mich irgendwie angespornt und mir ein bisschen den Glauben gegeben, dass vielleicht auch ein alter Hase da rausgehen und das Blatt noch ein bisschen wenden kann."

Stafford auch Ende 30 weiter mit Top-Leistungen Auch im fortgeschrittenen Alter ist ein Leistungsabfall bei Stafford weiter nicht ersichtlich. In der vergangenen Saison erzielte er ligaweit die meisten Passing Yards (4.707) und Touchdowns (46) bei nur acht Interceptions. Die MVP-Auszeichnung war somit nur folgerichtig. Auch wenn seine Performance weiterhin über alle Zweifel erhaben ist, bleibt Stafford bei seiner kurzfristigen Planung: "Das Letzte, was ich also tun möchte, ist, einen Fünfjahresvertrag zu unterschreiben und nach einem Jahr zu sagen: 'Oh Mann, ich bin bereit, in den Ruhestand zu gehen. Ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen.'" Dies wäre aus seiner Sicht auch nicht fair gegenüber seiner Franchise: "Die (die Rams, Anm. d. Red.) sitzen dann da mit noch vier Jahren auf dem Papier und haben schon jede Menge Pläne gemacht, bei denen sie davon ausgegangen sind, dass ich noch dabei bin. Ich will auch nicht Football spielen, ohne voll dabei zu sein, und die Sache nur halbherzig angehen", führte der Quarterback weiter aus. In der Saison 2021 konnte sich Stafford dies bereits erreichen, in der Vorsaison war im NFC Championship Game gegen den späteren Champion Seattle Seahawks Schluss. 2026 liegt der Fokus auf der Jagd nach dem nächsten Super-Bowl-Sieg: "Ich weiß nicht, wie lange ich noch spielen will. Ich weiß, dass ich mich darauf freue, dieses Jahr zu spielen, und danach werden wir weitersehen." In dieser Offseason unterzeichnete der Routinier eine Vertragsverlängerung bei den Rams, die ihn bis inklusive der Spielzeit 2027 an die Franchise bindet – dann wird er 39 Jahre alt sein. Staffords Geburtstag ist am 7. Februar, und da der Super Bowl die Saison 2027 am 13. Februar 2028 beendet, könnte er – sollten die Rams es bis ins Endspiel schaffen – übernächste Spielzeit bereits mit 40 Jahren spielen, ohne dafür eine weitere Saison absolvieren zu müssen. Auch interessant: 49ers: Standortwechsel wegen Verschwörungstheorie?

- Anzeige -