ran Fußball Super Bowl größer als WM? Ex-NFL-Star mit steiler These Videoclip • 01:39 Min Link kopieren Teilen

Die San Francisco 49ers prüfen derzeit offenbar einen Standortwechsel ihres Trainingsgeländes. Eine kursierende Verschwörungstheorie sei jedoch nicht der Grund dafür.

Die San Francisco 49ers prüfen derzeit offenbar einen möglichen Standortwechsel ihres Trainingsgeländes. Laut "The Athletic" ziehen die "Niners" eine Verlegung ihrer Trainingsanlage in Betracht, um angesichts der unmittelbaren Nähe zum Levi's Stadium mehr Platz zu schaffen. "Alles ist möglich": NFL-Quarterback spricht über Trade Der Grund für die Überlegungen sei jedoch nicht die kursierende Verschwörungstheorie, dass der aktuelle Standort in der Nähe eines Umspannwerks liegt, welches wiederum die Ursache für die massiven Verletzungsprobleme der Franchises in der vergangenen Spielzeiten gewesen sein soll. Diese Theorie verbreitete sich im Januar wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien. Dahinter stand die Vorstellung, dass das Kollagen und die Sehnen der Spieler durch die niederfrequenten elektromagnetischen Felder der Anlage geschwächt würden.

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San Francisco 49ers wollen endlich Super Bowl gewinnen 49ers-CEO Al Guido erklärte, dass man in der Offseason zusätzliche Maßnahmen ergriffen habe, um die hohe Anzahl an Verletzungen zu vermeiden, die das Team während eines Großteils der Amtszeit von Kyle Shanahan als Head Coach geplagt hat. In der vergangenen Saison verlor San Francisco etwa drei seiner besten Spieler aufgrund schwerer Verletzungen, die ihre Spielzeit vorzeit beendeten: Defensive End Nick Bosa (Kreuzbandriss), Linebacker Fred Warner (Knöchelbruch) und Tight End George Kittle (Achillessehnenriss). Wegen Aiyuk: Kittle schickt kryptische Warnung Dazu gehöre demnach die Modernisierung des Kraftraums sowie der Hydrotherapie- und Reha-Bereiche in der Trainingsanlage. General Manager John Lynch sagte bereits im März, dass die Organisation neun Millionen Dollar für die Verbesserung dieser Bereiche ausgeben werde und zusätzlich drei neue Mitarbeiter für das Trainerteam eingestellt habe, die sich auf Physiotherapie spezialisieren.

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Lynch gab dabei auch bekannt, dass sie einen unabhängigen Wissenschaftler beauftragt hatten, das Umspannwerk zu untersuchen, und dass dies als "reine Lappalie" eingestuft wurde. "Alles ist darauf ausgerichtet, den Super Bowl zu gewinnen. Wir waren in den letzten 30 Jahren dreimal im Super Bowl und haben keinen einzigen gewonnen. Das ist das Ziel, das alle hier verfolgen, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Wenn ich mit unseren Fans spreche, habe ich den Eindruck, dass sie das genauso sehen", betonte Guido. Auch interessant: NFL: Nach wirrer Instagram-Story - geht Brandon Aiyuk zu den Washington Commanders?

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