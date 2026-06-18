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NFL - Deion Sanders über Sohn Shedeur: "Ein Quarterback braucht Hilfe"
Veröffentlicht:von ran.de
NFL
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Videoclip • 01:16 Min
Shedeur Sanders' Karriere-Beginn bei den Cleveland Browns verlief nicht ideal. Das lag aber nicht nur an ihm, findet sein Vater und NFL-Legende Deion Sanders.
Der Start von Shedeur Sanders' Karriere in die NFL war holprig. Nach seinem extremen Fall im Draft kam er im Lauf der Saison zu bei den Cleveland Browns zu sieben Einsätzen als Starter. Dabei zeigte er Licht und Schatten.
Wenn es nach seinem Vater Deion geht, war das aber nicht alleine in seiner Verantwortung. Im Gespräch mit "Covers.com" sprach die NFL-Legende über die Situation seines Sohnes und betonte die Bedeutung des Umfelds für einen Quarterback.
"Ich hätte mir gewünscht, dass er etwas besser spielt, aber das ist nicht nur eine individuelle Sache, sondern eine Team-Sache", sagte Sanders. "Ein Quarterback braucht enorme Unterstützung von der Offensive Line, von den Receivern, vom Laufspiel und auch von den Koordinatoren. Das ist keine Position, die man allein bewältigt, so wie etwa ein Defensive Back. Da ist es egal, wie der Pass Rush aussieht – er muss seinen Job machen. Bei einem Quarterback ist das etwas anders. Für seinen Erfolg müssen viele Dinge zusammenpassen."
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Shedeur Sanders kämpft gegen Deshaun Watson
Shedeur Sanders kämpft vor seiner zweiten Spielzeit bei den Browns mit Deshaun Watson um den Posten des Starting-Quarterbacks. Die Entscheidung soll laut Head Coach Todd Monken erst kurz vor der neuen Saison fallen. "Beide haben gut genug gespielt, um für den Platz des Starters zu kämpfen", sagte der neue Trainer nach dem Mini Camp.
In der vergangenen Saison gewann Sanders drei seiner sieben Partien als Starter. In den zehn Partien, die er nicht von Beginn an bestritt, kam das Team auf eine Bilanz von zwei Siegen und acht Niederlagen. Sanders kam dabei auf 1.400 Yards, sieben Touchdown-Pässen und zehn Interceptions.
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