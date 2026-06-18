NFL - Deion Sanders über Sohn Shedeur: "Ein Quarterback braucht Hilfe"

Shedeur Sanders' Karriere-Beginn bei den Cleveland Browns verlief nicht ideal. Das lag aber nicht nur an ihm, findet sein Vater und NFL-Legende Deion Sanders.

Der Start von Shedeur Sanders' Karriere in die NFL war holprig. Nach seinem extremen Fall im Draft kam er im Lauf der Saison zu bei den Cleveland Browns zu sieben Einsätzen als Starter. Dabei zeigte er Licht und Schatten.

Wenn es nach seinem Vater Deion geht, war das aber nicht alleine in seiner Verantwortung. Im Gespräch mit "Covers.com" sprach die NFL-Legende über die Situation seines Sohnes und betonte die Bedeutung des Umfelds für einen Quarterback.

"Ich hätte mir gewünscht, dass er etwas besser spielt, aber das ist nicht nur eine individuelle Sache, sondern eine Team-Sache", sagte Sanders. "Ein Quarterback braucht enorme Unterstützung von der Offensive Line, von den Receivern, vom Laufspiel und auch von den Koordinatoren. Das ist keine Position, die man allein bewältigt, so wie etwa ein Defensive Back. Da ist es egal, wie der Pass Rush aussieht – er muss seinen Job machen. Bei einem Quarterback ist das etwas anders. Für seinen Erfolg müssen viele Dinge zusammenpassen."