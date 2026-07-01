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NFL - Detroit Lions: Ex-Trainer stellt sich hinter Cornerback Terrion Arnold und schreibt Brief an Richter
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:34 Min
Ex-Lions-Cornerback Terrion Arnold muss sich wegen eines Raubüberfalls und einer Entführung verantworten. Nun bekommt er Zuspruch von seinem ehemaligen Coach.
Der nach einem mutmaßlichen Raubüberfall und einer Entführung festgenommene Ex-Lions-Cornerback Terrion Arnold bekommt Unterstützung von seinem ehemaligen College-Coach Nick Saban, der ihn in Alabama trainiert hat.
Laut Mike Rodak von "247Sports.com" schickte er einen Brief an den Vorsitzenden Richter, um für Arnolds "außergewöhnlichen" Charakter zu bürgen, den er "in den mehr als sechs Jahren, in denen ich ihn kenne, erlebt habe".
"Im Laufe der Jahre habe ich Terrion in meinem Zuhause willkommen geheißen und in den Kreis meiner Familie aufgenommen. Er hat meine Familie und meinen Stab stets mit Respekt, Bescheidenheit und Freundlichkeit behandelt. In all der Zeit, die ich ihn kenne, hat er mir nie auch nur einmal Anlass gegeben, sein Verhalten, seine Integrität oder seinen Respekt gegenüber anderen in Frage zu stellen. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals in ein Verhalten verwickelt war, das als aggressiv oder unverantwortlich beschrieben werden könnte", schrieb er weiter.
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Terrion Arnold droht lebenslange Haft
Saban trainierte Arnold von 2021 bis 2023, gab aber auch zu, dass er mit den Vorwürfen "nicht allzu vertraut oder darüber informiert" sei, um sich ein umfassendes Urteil bilden zu können und er den "Ernst vor Gericht" verstehe.
Dennoch wolle er "das Gericht respektvoll bitten, meine Erfahrungen mit Terrion, seinen Charakter, seine Geschichte und den positiven Einfluss, den er auf unser Programm hatte, zu berücksichtigen", führte er aus.
Der Vorfall, für den Arnold sich verantworten muss, geschah bereits im Februar diesen Jahres. Der 23-Jährige hatte sich Mitte Juni selbst gestellt und muss sich nun in insgesamt acht Anklagepunkten verantworten, die zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe führen könnten.
Gegen eine Kaution von einer Million Dollar wurde Arnold aus der Untersuchungshaft entlassen. Arnold bestreitet derweil seine Beteiligung an den Vorfällen.
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