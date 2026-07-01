Ex-Lions-Cornerback Terrion Arnold muss sich wegen eines Raubüberfalls und einer Entführung verantworten. Nun bekommt er Zuspruch von seinem ehemaligen Coach.

Der nach einem mutmaßlichen Raubüberfall und einer Entführung festgenommene Ex-Lions-Cornerback Terrion Arnold bekommt Unterstützung von seinem ehemaligen College-Coach Nick Saban, der ihn in Alabama trainiert hat.

Laut Mike Rodak von "247Sports.com" schickte er einen Brief an den Vorsitzenden Richter, um für Arnolds "außergewöhnlichen" Charakter zu bürgen, den er "in den mehr als sechs Jahren, in denen ich ihn kenne, erlebt habe".

"Im Laufe der Jahre habe ich Terrion in meinem Zuhause willkommen geheißen und in den Kreis meiner Familie aufgenommen. Er hat meine Familie und meinen Stab stets mit Respekt, Bescheidenheit und Freundlichkeit behandelt. In all der Zeit, die ich ihn kenne, hat er mir nie auch nur einmal Anlass gegeben, sein Verhalten, seine Integrität oder seinen Respekt gegenüber anderen in Frage zu stellen. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals in ein Verhalten verwickelt war, das als aggressiv oder unverantwortlich beschrieben werden könnte", schrieb er weiter.