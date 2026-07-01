NFL NFL: King of the Ring! Ravens-Star bezwingt Sumo-Riesen Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Riesiger Schock für Calais Campbell: Seine Mutter wurde am Dienstag tot in ihrem Haus aufgefunden. Einer seiner Brüder wird nun angeklagt, die 71-jährige ermordet zu haben.

Ciarre Campbell, ein Bruder von NFL-Star Calais Campbell, ist wegen Mordes angeklagt worden, nachdem die gemeinsame Mutter tot in ihrem Haus in Atlanta aufgefunden worden war. Laut einem Bericht des Fernsehsenders "WSB-TV" wurde die 71-jährige Nateal Campbell in ihrem Haus im Stadtteil Buckhead für tot erklärt, nachdem die Polizei sie am Dienstagnachmittag bei einer Routinekontrolle leblos vorgefunden hatte. Detroit Lions: Ex-Trainer stellt sich hinter Cornerback Terrion Arnold und schreibt Brief an Richter "Wir sind zutiefst erschüttert, mitteilen zu müssen, dass die Familie Campbell ihre Matriarchin, Mrs. Nateal Campbell, verloren hat", erklärte die Familie laut dem NFL-Insider Ian Rapoport. Und weiter: "Während die Umstände ihres Todes noch untersucht werden, spendet es uns Trost zu wissen, dass sie nun wieder mit unserem Vater, ihrem geliebten Chuck, vereint ist und in den Armen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus ruht. Wir bitten in dieser Zeit um Privatsphäre, damit wir ihr die letzte Ehre erweisen und unsere überwältigende Trauer im privaten Kreis und als Familie verarbeiten können."

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Bruder von Calais Campbell soll sich im Haus verschanzt und seine Mutter getötet haben Angehörige hatten sich zuvor Sorgen um die 71-Jährige gemacht und riefen kurz nach 12:30 Uhr die Polizei zu dem Haus, wie Vertreter der Polizei von Atlanta mitteilten. Kurz nach ihrem Eintreffen erfuhren die Gesetzeshüter, dass sich ein Mann im Haus verschanzt hatte. Dadurch waren die Beamten gezwungen, das Haus zu stürmen und die Person festzunehmen, die sich als Ciarre Campbell herausstellte. Teams bekunden augenzwinkernd Interesse an NBA-Star LeBron James Der 41-Jährige, der selbst ein ehemaliger Footballspieler der Colorado State University ist, wurde am Mittwochmorgen festgenommen und in das Gefängnis von Fulton County eingeliefert. Laut der "New York Post" werden ihm Mord, schwere Körperverletzung und der Besitz einer Schusswaffe oder eines Messers während der Begehung einer Straftat vorgeworfen. Allerdings ist noch unklar, ob Ciarre Campbell zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Mordes bei seiner Mutter gewohnt hat.

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Bereits früherer Verdacht auf mögliche psychische Probleme von Ciarre Campbell Wie Campbells Anwalt Jay Abt gegenüber "WSB-TV" erklärte, hat die Polizei Durchsuchungsbefehle für das Haus in Buckhead sowie für Kleidungsstücke und DNA-Proben erhalten. Zuvor waren Polizeibeamte bereits wegen möglicher psychischer Probleme bei Ciarre Campbell zum Haus von Nateal Campbell gerufen worden. "Ein kurzer Blick in die Akten zeigt, dass es bereits im April einige Anrufe gab, die diesen Ort und einen möglichen Brandanschlag betrafen", erklärte Lt. Christopher Butler gegenüber dem Sender: "Es gab einige Hinweise auf mögliche psychische Probleme bei einer Person." Calais Campbell wurde 2008 in der zweiten Runde von den Arizona Cardinals gedraftet und steht vor seiner 19. NFL-Saison. In seiner Karriere wurde er sechsmal für den Pro Bowl nominiert und liegt bei den meisten Sacks unter aktiven NFL-Spielern auf Platz drei. Darüber hinaus wurde der mittlerweile 39-Jährige zum "Walter Payton NFL Man of the Year 2025" ernannt, weil er gemeinsam mit seiner nun verstorbenen Mutter und seinen sieben Geschwistern die Charles Richard Campbell Foundation gegründet hatte. Die nach seinem verstorbenen Vater benannte Stiftung unterstützt vor allem Bildungs- und Hilfsprogramme für Jugendliche und Familien. Auch interessant: NFL - Bryce Huff erklärt sein frühes Karriereende und verrät seine weiteren Pläne

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