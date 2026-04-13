Kurz vor dem NFL Draft sorgt die Beteiligung eines Draft Prospect in einen tödlichen Autounfall für Schlagzeilen.

In wenigen Tagen beginnt in Pittsburgh der alljährliche NFL Draft. Vor Beginn der Talenteziehung rückt einer der hoch gehandelten Spieler in den Mittelpunkt – und das durch alles andere als positive Schlagzeilen.

Der ehemalige Defensive End der Miami Hurricanes, Rueben Bain Jr., war Berichten zufolge im März 2024 in einen tödlichen Autounfall verwickelt.

Laut "The Read Optional" war der heute 21-Jährige vor rund zwei Jahren in Miami unterwegs, als sein Auto mit einem anderen Fahrzeug kollidierte und anschließend gegen Betonbarrieren prallte.

Eine der Insassinnen des Wagens, die 22-jährige Destiny Betts, erlitt schwere Verletzungen, fiel ins Koma und starb drei Monate später.

Dem Polizeibericht zufolge wurde demnach festgestellt, dass Bain als Wagenführer "unachtsam oder fahrlässig" gehandelt habe. Er wurde wegen unachtsamen Fahrens angeklagt, die Anklage aber später fallen gelassen.