NFL Draft 2026: Bedenkzeit in 1. Runde verkürzt

ran Mehr Sport NFL: Affärenvorwürfe? Vrabel schweigt bis zum NFL-Draft Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Bisher hatten die NFL-Teams in der ersten Runde des Drafts zehn Minuten Zeit für ihren Pick. 2026 wird die Bedenkzeit verkürzt. Das könnte Folgen auf die Auswahl einiger Teams haben.

Vom 23. bis 25. April findet die 91. Ausgabe des NFL Drafts statt - erstmals seit 1948 wieder in Pittsburgh. Dabei werden Insgesamt 257 Talente über sieben Runden einen NFL-Vertrag unterschreiben. NFL Draft 2026 live: Datum, Uhrzeit, TV-Übertragung und Stream Im Vergleich zu den letzten Jahren hat sich vor allem im Hinblick auf die erste Runde etwas Grundlegendes verändert: Die Zeitspanne zwischen den Picks in der ersten Runde wurde von zehn auf acht Minuten verkürzt.

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