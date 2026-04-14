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NFL Draft 2026: Bedenkzeit in 1. Runde verkürzt
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
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NFL: Affärenvorwürfe? Vrabel schweigt bis zum NFL-Draft
Videoclip • 01:17 Min
Bisher hatten die NFL-Teams in der ersten Runde des Drafts zehn Minuten Zeit für ihren Pick. 2026 wird die Bedenkzeit verkürzt. Das könnte Folgen auf die Auswahl einiger Teams haben.
Vom 23. bis 25. April findet die 91. Ausgabe des NFL Drafts statt - erstmals seit 1948 wieder in Pittsburgh.
Dabei werden Insgesamt 257 Talente über sieben Runden einen NFL-Vertrag unterschreiben.
Im Vergleich zu den letzten Jahren hat sich vor allem im Hinblick auf die erste Runde etwas Grundlegendes verändert: Die Zeitspanne zwischen den Picks in der ersten Runde wurde von zehn auf acht Minuten verkürzt.
NFL Draft 2026: Weniger Zeit - weniger Trades?
Dabei handelt es sich um die erste zeitliche Anpassung seit 2008, als die Zeitspanne von 15 auf zehn Minuten verkürzt worden war. Die Zeitvorgaben für die Runden zwei bis sieben bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.
In der zweiten Runde haben die Franchises sieben Minuten Zeit zwischen den Picks, in der dritten bis sechsten Runde fünf Minuten und in der siebten Runde vier Minuten.
Durch die Anpassung soll der Draft am ersten Tag dynamischer werden. Das bedeutet allerdings auch, dass der Druck auf die Teams steigt, die versuchen, Trades abzuschließen. Es ist daher möglich, dass es durch die Änderungen weniger Tauschgeschäfte als in den Vorjahren gibt.
Allerdings waren die Teams Berichten zufolge mit der Entscheidung, die Zeit zwischen den Picks zu verkürzen, einverstanden - ein Zeichen dafür, dass die Führungskräfte der Meinung sind, sie könnten auch unter größerem Zeitdruck noch Deals abschließen und über Picks diskutieren.
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