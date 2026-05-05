NFL NFL: Raiders und Mendoza - was braucht es für die Playoffs? Videoclip • 03:50 Min Link kopieren Teilen

Im Frühjahr gibt es erste Prognosen, wann mit Comebacks von verletzten Spielern zu rechnen ist. Die Green Bay Packers äußern sich jetzt zu zwei Personalien.

Die Green Bay Packers hat es in der vergangenen Saison gleich doppelt erwischt, und das an Stellen, die richtig wehgetan haben. Denn zwei Leistungsträger fielen weg, was die Struktur des Teams negativ beeinflusst hat. Zuerst traf es Tucker Kraft. Der Tight End lieferte, bis er sich im November das Kreuzband riss und seine Saison abrupt beendet wurde. In acht Spielen fing Kraft 32 Pässe für 489 Yards und erzielte dabei sechs Touchdowns.

Packers: Auch Parsons riss sich das Kreuzband Und als wäre das nicht genug, folgte kurz vor Jahresende der nächste Nackenschlag. Micah Parsons, ohnehin einer der Fixpunkte der Defense, riss sich im Dezember ebenfalls das Kreuzband. Seine erste Saison in Green Bay? Auch vorzeitig beendet. Parsons kam auf 12,5 Sacks, zwölf Tackles for Loss und 27 Quarterback-Hits. Zahlen, die zeigen, wie wichtig er war. Chiefs: GM Brett Veach von Patrick Mahomes beeindruckt Es waren zwei Lücken auf einmal, wodurch die Saison eine andere Richtung nahm. Es reichte noch für die Playoffs, wo dann aber bereits in der Wild Card Round Schluss war. Für 2026 gibt es aber positive Signale, wie General Manager Brian Gutekunst im Gespräch mit SiriusXM NFL Radio erklärte.

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