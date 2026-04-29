NFL - Kansas City Chiefs: GM macht brutal abgestürztem Talent Mut

Garrett Nussmeier ist innerhalb eines Jahres brutal abgestürzt. Die Kansas City Chiefs machen dem Siebtrundenpick Mut.

Für Garrett Nussmeier ist der Draft anders verlaufen als erhofft. Der Absturz war brutal.

Vor einem Jahr galt der Quarterback noch als sicherer Erstrunden-Pick. In Pittsburgh dauerte es dann bis in die siebte Runde, ehe sein Name aufgerufen wurde. 257 Picks gab es, er wurde an Position 249 ausgewählt.

Mit der Vorgeschichte ist das ein Desaster.

Kleiner Trost: Immerhin waren es die Kansas City Chiefs, die sich die Dienste Nussmeiers gesichert haben.