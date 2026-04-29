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NFL - Kansas City Chiefs: GM macht brutal abgestürztem Talent Mut
Aktualisiert:von Andreas Reiners
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Videoclip • 01:26 Min
Garrett Nussmeier ist innerhalb eines Jahres brutal abgestürzt. Die Kansas City Chiefs machen dem Siebtrundenpick Mut.
Für Garrett Nussmeier ist der Draft anders verlaufen als erhofft. Der Absturz war brutal.
Vor einem Jahr galt der Quarterback noch als sicherer Erstrunden-Pick. In Pittsburgh dauerte es dann bis in die siebte Runde, ehe sein Name aufgerufen wurde. 257 Picks gab es, er wurde an Position 249 ausgewählt.
Mit der Vorgeschichte ist das ein Desaster.
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Kleiner Trost: Immerhin waren es die Kansas City Chiefs, die sich die Dienste Nussmeiers gesichert haben.
Das ist allerdings ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist unklar, wann Patrick Mahomes nach seinem Kreuzbandriss wieder spielen kann. Das Ziel ist Week 1, doch wie realistisch das ist, muss sich erst noch zeigen. Das könnte Nussmeier die Chance eröffnen, sich mit Justin Fields um Spielzeit zu duellieren.
Andererseits dürfte er über Jahre keine Chance haben, wenn Mahomes wieder fit ist.
Chiefs-General-Manager Brett Veach machte dem Neuen Mut: Für einen Quarterback gebe es keinen besseren Ort als Kansas City, betonte der GM.
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"Ich weiß, es war ein langer Tag, aber du wirst hier im besten Quarterback-Room der NFL landen", sagte Veach in einem vom Team veröffentlichten Video. "Wir machen den Pick jetzt fest und heißen dich bei den Kansas City Chiefs willkommen."
Was den Lernfaktor angeht, dürfte Kansas City mit Mahomes und Head Coach Andy Reid sowie Offensive Coordinator Eric Bieniemy tatsächlich mit der beste Ort für die Entwicklung des Rookies sein. Um dann womöglich woanders durchzustarten.
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