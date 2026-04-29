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NFL Draft 2026: Erstmals seit 2014 - Heisman-Trophy-Finalist Diego Pavia wird nicht gedraftet
Aktualisiert:von Luis Woppmann
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Videoclip • 01:27 Min
Normalerweise gehören Heisman-Trophy-Finalisten zu den begehrtesten Talenten in der NFL. In diesem Jahr ging einer der Spieler allerdings komplett leer aus.
Für zwei der drei Heisman-Trophy-Finalisten, die sich zum Draft angemeldet hatten, startete die Veranstaltung bestens: Fernando Mendoza wurde erwartungsgemäß an erster Stelle von den Las Vegas Raiders ausgewählt und die Arizona Cardinals schnappten sich Jeremiyah Love mit dem 3. Pick.
Doch für den dritten Finalisten - Diego Pavia - sollten es drei Tage zum Vergessen werden. Bis zum Ende des Drafts wurde der 24-Jährige von keiner Franchise ausgewählt. Das letzte Mal, dass ein Heisman-Trophy-Finalist ungedraftet blieb, war 2014. Damals war es Jordan Lynch, der trotz des dritten Platzes bei der Vergabe der Trophäe für den besten College-Spieler vergeblich auf einen Anruf wartete.
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Diego Pavia: Kontroverse nach Heisman-Verleihung
Dabei sah es lange Zeit mehr als rosig für Pavia aus. Und das, obwohl der 24-Jährige nicht die besten Startvoraussetzungen für den College Football hatte.
Er war ein Zwei-Sterne-Quarterback aus Albuquerque und erhielt keine Stipendienangebote von NCAA-Division-I-Universitäten, sondern lediglich von zwei -Division-II-Universitäten. 2024 wechselte er von der New Mexico State University zur Vanderbilt University, wo er in 13 Spielen als Starter agierte und als SEC-Neuling des Jahres geehrt wurde. 2025 warf Pavia für 3539 Yards Raumgewinn und 29 Touchdowns bei acht Interceptions.
Diese starken Leistungen bescherten ihm den zweiten Platz bei der Vergabe der Heisman Trophy hinter Fernando Mendoza. Doch statt seine Platzierung als Anerkennung für seine Leistungen zu sehen, sorgte er im Nachgang für eine heftige Kontroverse. Kurz nach der Verleihung postete er auf seinem Instagram-Account eine Story, in der er schrieb: "F* all the voters."
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NFL Draft wird zum Desaster für Pavia
Bei Gesprächen mit NFL-Teams im Vorfeld des Drafts wurde seine Reife immer wieder hinterfragt. Dazu sagte Pavia: "Viele verwechseln mein Selbstvertrauen mit Arroganz. Aber mein Selbstvertrauen kommt von der Arbeit, die ich investiere."
Der Draft selbst wurde in der Folge zu einem absoluten Desaster für den Quarterback. Zwar hatte er extra eine Party mit Freunden und Familie organisiert und sich Caps mit dem Logo jedes NFL-Teams zugelegt, allerdings blieb sein Name auch nach 257 Picks ungenannt.
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Diego Pavia: Über ein Minicamp in die NFL?
Und auch nach dem Draft gab es kein Team, das Pavia als Undrafted Free Agent unter Vertrag nehmen wollte. Am Sonntag berichtete NFL-Insider Adam Schefter, dass der 24-Jährige eine Einladung zum Minicamp der Baltimore Ravens in der kommenden Woche angenommen hat.
Dort wird er gegen Quarterback Joe Fagnano aus Connecticut antreten, der ebenfalls als Undrafted Free Agent ein Probetraining im Rookie-Minicamp der Ravens absolviert.
Die Franchise sucht derzeit nach einem dritten Quarterback im Roster neben Lamar Jackson und Tyler Huntley, nachdem sie keinen ihrer elf Draft-Picks für die Position genutzt hat. Dabei könnte Pavias Spielstil als Dual-Threat-Quarterback gut zu den beiden bisher unter Vertrag stehenden Signal Callern passen.
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