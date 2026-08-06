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Die Kansas City Chiefs kehren zu ihren Wurzeln zurück: Ab der Saison 2026 heißt das Stadion wieder schlicht Arrowhead Stadium. Der Sponsorenname der vergangenen Jahre fällt weg.

Die Chiefs und die Government Employees Health Association (GEHA) hatten den Namensrechte-Deal 2021 geschlossen. Bei den Fans setzte sich die offizielle Bezeichnung jedoch nie richtig durch, selbst Spieler und Trainer sprachen im Alltag meist weiter schlicht von Arrowhead. Nun ziehen beide Seiten die Konsequenz und machen die Rückbenennung offiziell.

Das Heimstadion des dreifachen Super-Bowl-Siegers wird ab der kommenden NFL-Saison wieder Arrowhead Stadium heißen, der seit 2021 genutzte Namenszusatz GEHA Field verschwindet damit von der Fassade.

Die Kansas City Chiefs haben am Mittwoch eine Rückkehr zur klassischen Stadionbezeichnung verkündet.

Kansas City Chiefs: Arrowhead Stadium wird bald ausgemustert

"GEHA ist ein herausragender Partner, und diese gemeinsame Entscheidung würdigt die reiche Geschichte des Arrowhead Stadiums und der Chiefs-Organisation", erklärte Teampräsident Mark Donovan.

Trotz des Namenswechsels bleibt die Zusammenarbeit mit GEHA bestehen. Der Versicherer engagiert sich weiterhin in Programmen wie der Chiefs Military Mission, die aktive Soldaten, Veteranen und deren Familien unterstützt, sowie in mehreren Community-Initiativen rund um das Team.

Die Namensänderung fällt in eine Phase des Umbruchs für die Franchise: Erst kürzlich hatten die Chiefs Pläne für ein neues, überdachtes Stadion im Wyandotte County auf der Kansas-Seite von Kansas City bestätigt.

Das rund drei Milliarden Dollar teure Projekt mit einer Kapazität von etwa 70.000 Plätzen soll 2031 eröffnen, wenn der aktuelle Mietvertrag für Arrowhead ausläuft. Bis dahin soll der Name Arrowhead Stadium noch einmal in aller Munde sein - ganz ohne Sponsorenzusatz.