NFL - Los Angeles Rams: Offiziell! Aaron Donald mischt im Camp mit: "Bestes Probetraining jemals"

Geht jetzt alles ganz schnell? Aaron Donalds Rückkehr zu den Los Angeles wurde am Mittwoch weiter befeuert.

Die Saga um Aaron Donald und die Los Angeles Rams geht weiter. Und steuert immer stärker in Richtung Comeback.

Wie "ESPN"-Mann Adam Schefter berichtet, hat Donald im Trainingslager der Los Angeles Rams an der Loyola Marymount University eine Trainingseinheit absolviert.

Da Donald auf dem Trainingsgelände der Rams aktiv war, war der Klub verpflichtet, seine Teilnahme offiziell zu dokumentieren und zu melden. Kein Gerücht also, sondern ein Fakt.

Offiziell vermeldeten es die Rams als ein "Probetraining". Im Anschluss scherzte Head Coach Sean McVay: "Das war das wohl beste Probetraining jemals. Er ist gut, ich glaube, dass er einen Kaderplatz kriegen könnte."