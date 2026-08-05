NFL NFL - Patrick Mahomes: Pass in den Nacken! Superstar sorgt für Lacher Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Patrick Mahomes ist der beste Quarterback der NFL. Das geht aus einer Umfrage unter Coaches und Verantwortlichen hervor. ran zeigt, wie die einzelnen Playmaker bewertet werden.

Es ist eine der ewigen Fragen der NFL: Wer ist der beste Quarterback der Liga? Die Liga hat bei "The Athletic" unter 50 Coaches und Verantwortlichen Patrick Mahomes als besten Quarterback der NFL auserkoren. In dem Ranking mussten die Befragten die Spielmacher in den Kategorien eins bis vier einordnen – dabei bekam Mahomes 49 von 50 Mal die höchste Kategorie zugeordnet. Nur einer ordnete den Superstar der Kansas City Chiefs in der zweithöchsten Gruppe ein. Erstmals seit 2022 bekam Mahomes nicht die vollen 50 Stimmen für die höchste Kategorie, auch vor vier Jahren fehlte ihm ein Top-Vote. Nach dem Verpassen der Playoffs und seiner Knieverletzung gibt es dieses Jahr zwar ernsthafte Zweifler, doch sein Standing reicht aus, um ihm die Top-Platzierung zu bescheren. "Ich weiß, dass niemand diese Liste sieht. Aber niemand will derjenige sein, der ihn nicht an der Spitze hat", erklärte ein anonymer Defensive Coordinator. "Er hat sich das verdient." Kommentar: Aaron Rodgers sollte sich endlich auf Football konzentrieren Der anonyme General Manager, der Mahomes als einziger nicht an der Spitze sieht, begründete seine Entscheidung wie folgt: "Er trägt das Team nicht mehr jede Woche alleine. Sie hatten diese Saison (2024), in der sie in den 'One-Posession-Games' historisch gesehen auch etwas Glück hatten, und dann wurden sie im Super Bowl deutlich auseinandergenommen. In den knappen Partien (2025) waren sie nicht mehr so überzeugend. Jetzt kommt er zudem von einer Verletzung zurück. Die Frage ist: Wird er körperlich abbauen?" Das sieht ein anonymer Offensive Coordinator anders: "Ich glaube nicht, dass er in Sachen Beweglichkeit anders aussehen wird als zuvor. Er war noch nie der Schnellste. Was ihn auszeichnet, sind seine unglaubliche Rumpfstabilität, seine Explosivität, Agilität sowie sein Spielverständnis und Gespür dafür, Räume zu kreieren. Ich würde in diesem Bereich keinen Leistungsabfall erwarten."

Die nächsten Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Jetzt live Jetzt live • Radsport Die Tour de France Femmes im Livestream Verfügbar auf Joyn 300 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Radsport Die Tour de France Femmes im Livestream Verfügbar auf Joyn 300 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:10 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:10 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 02:00 • American Football NFL Preseason im Relive: Hall of Fame Game Panthers vs Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 02:00 • American Football NFL Preseason im Relive: Hall of Fame Game Panthers vs Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:30 • Fussball Das Testspiel von RB Leipzig gegen Leeds United live Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:30 • Fussball Das Testspiel von RB Leipzig gegen Leeds United live Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 15:30 • Mehr Sport Die Schwimm-EM in Paris im Livestream Verfügbar auf Joyn 15 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 15:30 • Mehr Sport Die Schwimm-EM in Paris im Livestream Verfügbar auf Joyn 15 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 15:30 • American Football GFL live: Konferenz vom 14. Spieltag Verfügbar auf Joyn 225 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 15:30 • American Football GFL live: Konferenz vom 14. Spieltag Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Josh Allen wird für Playoff-Entscheidung kritisiert - viel Lob für Matthew Stafford Josh Allen und Matthew Stafford folgen hinter Mahomes mit 48 Stimmen nur knapp dahinter, Joe Burrow komplettiert mit 46 Stimmen die Top-Gruppe. "Josh Allen ist unglaublich", sagte ein Defensive Coordinator. "Er und Stafford sind die beiden Quarterbacks, gegen die ich am wenigsten spielen möchte. Allens Fähigkeit, Spielzüge zu kreieren, seine enorme Physis und die Art, wie er sein Team auf den Schultern trägt, sind außergewöhnlich. Wenn es auf einen vierten Versuch ankommt, findet er einen Weg zu gewinnen." Kommentar: Warum dieser Rekordvertrag die NFL revolutioniert Aber Allen hat auch Zweifler: "Josh Allen läuft in einem Playoff-Spiel bei weniger als 30 Sekunden verbleibender Zeit in der ersten Halbzeit für einen völlig bedeutungslosen Raumgewinn von zwölf Yards, verliert den Ball und ermöglicht Denver dadurch ein Field Goal - wodurch sein Team mit zwei Scores in Rückstand gerät", sagte ein anonymer Head Coach. "Solange er solche Fehler nicht abstellt, kann man ihn nicht als besten Quarterback der Liga einstufen. Das war einer der schlechtesten Spielzüge, die ich jemals gesehen habe. Er hat ihnen das Spiel gekostet." Der amtierende MVP Stafford bekam dagegen ausschließlich Lob, einzig sein Alter und sein erhöhtes Verletzungsrisiko verwehrte ihm mehr Kategorie-eins-Stimmen. "Sein Wurftalent ist definitiv außergewöhnlich, aber er ist auch ein extrem intelligenter Quarterback, wenn es darum geht, Dinge schnell zu erfassen und zu verstehen, wie er eine Defense attackieren muss", sagte ein ehemaliger Head Coach. "Das ist bei talentierten Spielern nicht immer der Fall. Seine Football-Intelligenz passt zu seinem außergewöhnlichen Talent." Knapp hinter Stafford und Allen folgt Burrow, der ebenfalls klar in der Top-Riege der Playmaker gesehen wird. "Stafford, Allen, Burrow und Mahomes sind zwar alle unterschiedliche Quarterbacks, aber am Ende des Tages haben sie eines gemeinsam: Sie können Spiele im Alleingang entscheiden", gab ein Defensive Coordinator an.

Lamar Jackson fliegt aus Kategorie eins Die zweite Kategorie umfasst gleich 13 Quarterbacks, die von Lamar Jackson angeführt werden. Der Ravens-Star bekam zwar auch 22 Stimmen in der Top-Kategorie, 28 Voter sehen ihn aber klar hinter den Top-vier-Quarterbacks der Liga. Damit verliert er den besten Status nur ein Jahr, nachdem er ihn erstmals erhielt. "Ich bin mir nicht sicher, wie sehr er noch laufen und harte Hits einstecken möchte", sagte ein anonymer Coach: "Er kann nicht außergewöhnlich sein, ohne die Gefahr durch seine Läufe. Ich glaube, er muss aktiver werden, wenn er sich entscheidet, zu laufen. Früher ist er einfach losgelaufen und hat dich überrannt. Jetzt läuft er zwar noch, aber er bewegt sich nicht immer mit der nötigen Entschlossenheit." Hat die NFL keine Geduld mehr? Die offenen QB-Duelle der Liga Ein anderer Offensive Coordinator sieht Jackson aber noch in der Top-Riege. "Ich bin einfach noch nicht bereit, ihn auf Rang zwei einzuordnen. Wenn er nicht gut spielt, gewinnen sie keine Spiele. Er war in der Lage, dieses Team zu tragen - unabhängig davon, wie der Rest des Kaders aussah, sogar noch in der vergangenen Saison." Um dort zu bleiben, muss Jackson aber seine Variabilität behalten. "Wenn er jetzt aufhört zu laufen, glaube ich schon, dass er in die Kategorie zwei abrutscht. Ich denke, er kann auch ohne seine Läufe Spiele gewinnen und ein Elite-Quarterback sein – aber ich glaube nicht, dass er ohne diese Fähigkeit ein Quarterback der Kategorie eins ist."

Dir gefallen ran-News? Ergebnisse von ran.de bei Google bevorzugen

- Anzeige -

- Anzeige -