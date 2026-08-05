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NFL - Buffalo Bills: Darum glaubt Josh Allen an das Ende der Pleitenserie
Veröffentlicht:von ran.de
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Immer wieder haben die Buffalo Bills vergeblich auf den großen Wurf gehofft. Quarterback Josh Allen macht eine ganz eigene Rechnung auf.
Josh Allen bleibt Optimist. Auch wenn die jüngere Vergangenheit gegen einen möglichen Super-Bowl-Sieg spricht. Eigentlich steht die gesamte Historie der Buffalo Bills einem Triumph im großen Endspiel der NFL dem entgegen.
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Anfang der 1990er-Jahre scheiterte die Franchise viermal in Folge im Super Bowl. Und in der Allen-Ära reichte es zwar fast immer für die Playoffs und da auch für tiefe Runs, aber nicht mehr für den Super Bowl, obwohl die Qualität vorhanden war.
Irgendwann macht sich dann möglicherweise eine Verlierer-Mentalität breit. Das Gen, dass es dann am Ende doch nicht reicht.
Nicht mit Allen allerdings. Der Quarterback macht seine eigene Rechnung auf.
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Josh Allen: "Dann wird sie irgendwann aufgehen"
"Wir haben das hinter uns gelassen und unsere Lehren daraus gezogen. Wir waren in den vergangenen Jahren oft in den Playoffs und versuchen jedes Mal, etwas daraus mitzunehmen. Natürlich ist das schwer zu akzeptieren, weil wir es am Ende noch nicht geschafft haben", sagte er im Podcast "This Is Football" zu den Pleiten in der vergangenen Jahren.
Er glaubt aber weiter daran. Denn: "Wenn man oft genug an eine Tür klopft, wird sie irgendwann aufgehen. Genau das müssen wir weiter tun: immer wieder anklopfen und uns die Chance erarbeiten, wieder in diese Situation zu kommen."
Während Allen von der Tür spricht, geht es in der NFL in der Regel um das Super-Bowl-Fenster. In der Saison 2026 könnte es sich noch einmal öffnen, auch durch die Impulse des neuen Coaches Joe Brady.
Damit Allens Rechnung doch noch aufgeht.
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