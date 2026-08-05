NFL - Buffalo Bills: Darum glaubt Josh Allen an das Ende der Pleitenserie

Immer wieder haben die Buffalo Bills vergeblich auf den großen Wurf gehofft. Quarterback Josh Allen macht eine ganz eigene Rechnung auf.

Josh Allen bleibt Optimist. Auch wenn die jüngere Vergangenheit gegen einen möglichen Super-Bowl-Sieg spricht. Eigentlich steht die gesamte Historie der Buffalo Bills einem Triumph im großen Endspiel der NFL dem entgegen.

Anfang der 1990er-Jahre scheiterte die Franchise viermal in Folge im Super Bowl. Und in der Allen-Ära reichte es zwar fast immer für die Playoffs und da auch für tiefe Runs, aber nicht mehr für den Super Bowl, obwohl die Qualität vorhanden war.

Irgendwann macht sich dann möglicherweise eine Verlierer-Mentalität breit. Das Gen, dass es dann am Ende doch nicht reicht.

Nicht mit Allen allerdings. Der Quarterback macht seine eigene Rechnung auf.