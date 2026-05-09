NFL NFL: Marshawn Lynch betrügt bei Wettlauf gegen Fan Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Die Free Agency läuft, damit auch die neue NFL-Saison. Was passiert personell? ran begleitet das Geschehen im Ticker.

Seit dem 11. März läuft die Free Agency in der NFL - und damit auch die neue Saison. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert? ran zeigt die wichtigsten Transactions und Gerüchte. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

+++ Update, 09.05., 15:10 Uhr: Doch kein Franchise Tag! Jets geben Hall Top-Vertrag +++ Entscheidung bei den New York Jets: Running Back Breece Hall wird 2026 doch nicht unter dem Franchise Tag spielen. Beide Parteien haben sich auf einen neuen Dreijahresvertrag über 45,75 Millionen US-Dollar geeinigt, das berichtet "NFL Network". Mit nun 15,25 Millionen US-Dollar pro Jahr ist Hall damit der Running Back mit dem dritthöchsten Gehalt in der NFL. Nur Saquon Barkley und Christian McCaffrey bekommen mehr. Hall, der in der vergangenen Saison erstmals die Marke von 1.000 Rushing Yards erreicht hatte, wurde im März eigentlich mit einem Franchise Tag versehen. Der neue Kontrakt bedeutet für ihn eine deutliche Gehaltserhöhung und die Zusage, das Backfield der Jets in den kommenden Jahren anzuführen.

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+++ Update, 08.05., 06:01 Uhr: Jennings unterschreibt bei den Vikings +++ Wide Receiver Jauan Jennings hat nach seinem Abschied von den San Francisco 49ers ein neues Team gefunden. Der 28-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag über 13 Millionen Dollar bei den Minnesota Vikings, wie sein Agent Drew Rosenhaus gegenüber "ESPN" bestätigte. Damit haben die Vikings einen Nachfolger für den bisherigen Nummer-3-Receiver Jalen Nailor gefunden, der sich in der Offseason den Las Vegas Raiders angeschlossen hatte. In Minneapolis ergänzt Jennings die beiden Top-Passempfänger Justin Jefferson und Jordan Addison. Jennings war 2020 in der siebten Runde von den Niners gedraftet worden und erspielte sich vor allem in den vergangenen beiden Jahren eine relevante Rolle in der Offense des dortigen Head Coachs Kyle Shanahan. In der Saison 2025 kam Jennings in 15 Spielen als Starter zum Einsatz und sammelte 643 Receiving Yards, seine neun Touchdowns waren zudem ein persönlicher Karrierebestwert.

+++ Update, 07.05., 07:25 Uhr: Rodgers nach Arizona? Insider spricht Klartext +++ In den vergangenen Tagen häuften sich Gerüchte rund um Aaron Rodgers und die Arizona Cardinals. Ist es möglich, dass der viermalige NFL-MVP die Pittsburgh Steelers links liegen lässt und sich stattdessen für einen Abstecher in die Wüste entscheidet? Insider Ian Rapoport vom "NFL Network" hat darauf eine klare Antwort. "Da ist nichts dran", sagte der Journalist nun während eines Auftritts in der "Pat McAfee Show". "Das erwarte ich ganz sicher nicht. Tut mir leid, euch alle zu enttäuschen. Wenn er sich entscheidet, Football zu spielen – falls er sich dazu entscheidet – gehe ich davon aus, dass es für die Steelers sein wird.“

+++ Update, 06.05., 06:22 Uhr: Seahawks und Giants verstärken Defense +++ Sowohl die Seattle Seahawks als auch die New York Giants haben am Dienstag Verstärkungen für ihre Defense geholt. Seattle hat sich die Dienste von Dante Fowler gesichert. Der 31-Jährige Edge Rusher war schon bei einigen Teams in der NFC aktiv, zuletzt bei den Dallas Cowboys. Er verdient in einem Jahr bis zu fünf Millionen Dollar. Etwas mehr verdient DJ Reader. Der Defensive Tackle unterschreibt für zwei Jahre und 12,5 Millionen Dollar bei den New York Giants. Nach dem Trade von Dexter Lawrence hatten die Giants eine Vakanz in der Defensive Line. Reader spielte in den letzten beiden Saisons bei den Detroit Lions.

+++ Update, 04.05., 20:08 Uhr: Neuer Quarterback bei den Packers +++ Die Green Bay Packers haben einen neuen zweiten Quarterback unter Vertrag genommen. Laut "NFL Network" soll Routinier Tyrod Taylor nach Wisconsin kommen. Zuvor hatte er bei den New York Jets gespielt, nun soll er der neue Ersatzmann von Jordan Love werden. Der 36-Jährige hat in seiner 15-jährigen NFL-Karriere bei sieben verschiedenen Teams 100 Spiele bestritten, davon 62 als Starter. Die Packers haben mit Love, McCord, Drones und jetzt Taylor insgesamt vier Quarterbacks im vorläufigen Kader.

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