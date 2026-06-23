NFL - Tom Brady adelt Quarterback-Konkurrenten: "Gibt keinen besseren Werfer als ihn"

Tom Brady hat in einem Podcast eine interessante Aussage über Quarterback Aaron Rodgers getroffen.

Tom Brady hat in seiner NFL-Karriere insgesamt sieben Mal die Vince-Lombardi-Trophy in den Himmel gestemmt. Fünf Mal wurde er Super-Bowl-MVP.

Trotzdem nennt er einen Quarterback, der einen besseren Wurfarm hat als er selbst. Im "Stick to Football"-Podcast sprach Brady über den Quarterback der Pittsburgh Steelers - Aaron Rodgers.

"Ich glaube, es gibt keinen besseren Werfer als ihn", sagt Brady, um dann anzufügen: "Man sieht viele Spieler, jeder kann es. Aber dann sieht man einen, der den Ball einfach noch besser wirft. Aaron Rodgers war unfassbar."