ran Fußball WM 2026: "Bisschen mehr Einfluss": Nagelsmann über Trinkpausen Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Brandon Aiyuk war einst einer der besten Receiver der NFL. Mittlerweile hat er sich mit seinem Team zerstritten und seit eineinhalb Jahren kein Spiel mehr bestritten. Unterschreibt er jetzt bei den Washington Commanders?

Dass es zwischen den San Francisco 49ers und Wide Receiver Brandon Aiyuk keine andere Möglichkeit als eine Trennung gibt, ist in den letzten Monaten immer deutlicher geworden. "ESPN"-Reporter Jeremy Fowler berichtete jetzt, dass mehrere Teams auf seine Freigabe warten könnten, um bei einem möglichen Transfer keine Spielerechte abgeben zu müssen. Neuer NFL-Trend? Warum immer mehr Franchises riesige Dead Caps in Kauf nehmen "Dieser Fall ist kompliziert, weil es sich im Grunde um eine Pattsituation zwischen den 49ers und Aiyuk handelt", erklärte Fowler am Sonntag in der Sendung "SportsCenter". "Er gilt aufgrund seines überhöhten Vertrags im Grunde als unvermittelbar, außerdem hat er nicht mit dem Team an der Reha teilgenommen, und die Situation ist ziemlich eskaliert." Und weiter: "Ihr habt einige der Instagram-Videos gesehen. Und wenn er jetzt auftaucht und sich zu irgendeinem Zeitpunkt beim Team meldet, dann können sie vielleicht den Prozess in Gang setzen, ihn freizugeben oder sich auf irgendeine Weise von ihm zu trennen, was zu diesem Zeitpunkt zu erwarten ist."

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Auf Instagram veröffentlichte der Wide Receiver am späten Sonntagabend eine Story in der er sagte: "Hallo zusammen, ich hatte einen tollen Vatertag. Aber bevor ich mich hinlege und schlafen gehe wollte ich noch sagen: Los Commanders, los Commanders, los Commanders!"

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Aiyuk und Jayden Daniels kennen sich aus College-Zeiten Aiyuk hat bereits eine Verbindung zum derzeitigen Commanders-Quarterback Jayden Daniels. 2019 spielten die beiden bei den Arizona State Sun Devils - dabei war der Wide Receiver das Top-Target des Passgebers und konnte 1192 Receiving Yards und acht Touchdowns verbuchen. Daniels warf in der Saison für 2943 Yards und 17 Touchdowns. Während sich Aiyuk für den Draft anmeldete und in der ersten Runde von den 49ers ausgewählt wurde blieb der Quarterback noch zwei Jahre in Arizona, ehe er zu den LSU Tigers wechselte. In seiner letzten Saison dort brachte es der damals 23-Jährige auf 40 Touchdowns und wurde im Draft 2024 an der zweiten Stelle von den Commanders ausgewählt. "Teams wie Washington oder andere, sehen sich gerade nach Receivern um – man weiß ja, dass Baltimore und Kansas City auf dieser Position etwas dünn besetzt sind", so Fowler bei "SportsCenter", "Wer auch immer Interesse zeigt, wird ihn (Brandon Aiyuk, Anm. d. Red) wahrscheinlich nicht per Trade verpflichten, sondern abwarten, bis er freigestellt wird." Und weiter: "Dann wird er zwar nicht mehr denselben Marktwert haben wie vor ein paar Jahren, aber als ehemaliger Top-10-Receiver könnte er dennoch einen Mehrwert bieten."

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Aiyuk führt die San Francisco 49ers in den Super Bowl Aiyuk hatte einen Vierjahresvertrag in Höhe von bis zu 120 Millionen Dollar in San Francisco unterschrieben, nachdem er das Team in der Saison 2023 mit 1,342 Receiving Yards bis in den Super Bowl geführt hatte. In der darauffolgenden Spielzeit zog sich der Receiver einen Kreuzband- und Innenbandriss zu und hat seitdem nicht mehr gespielt. Nick Wagoner von "ESPN" berichtete zuletzt , dass es im vergangenen Juli zu einer "Eskalation kam, als die 49ers die verbleibenden garantierten Zahlungen aus seinem Vertrag für ungültig erklärten, weil er nicht an den Reha-Maßnahmen für den Kreuzband-, Seitenband- und Meniskusriss im rechten Knie teilgenommen hatte." Darüber hinaus setzte ihn das Team im Dezember auf die "Reserve/Left Team"-Liste, und General Manager John Lynch hatte zuvor erklärt, der Receiver habe seinen letzten Spielzug für das Team absolviert. Während ein Transfer für die 49ers vorteilhafter wäre, da sie so eine Gegenleistung für den 28-Jährigen erhalten könnten, wird dieses Szenario durch Aiyuks ständige Schlagzeilen durch seine Videos in den sozialen Medien immer unwahrscheinlicher. In einem gelöschten Beitrag spottete er beispielsweise gegen die Franchise: "Wollt ihr wissen, warum sie eigentlich so sauer sind? Sie sind sauer, weil sie dumm sind. Sie sind sauer, weil sie mir in acht Monaten 50 Millionen Dollar gezahlt haben. Und dann meine Garantien für 2027 für ungültig erklärt haben. Und ich werde 2026 bei einem neuen Team spielen. Sie sind sauer auf sich selbst."

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Washington Commanders haben Bedarf auf der Receiver-Position Washington wäre angesichts seiner Verbindung zu Daniels und des Bedarfes an einem starken Passempfänger ein logisches Ziel. Der Top-Wide-Receiver der Commanders aus der vergangenen Saison, Deebo Samuel, verließ die Franchise nach nur einer Saison in die Free Agency. Mit Dyami Brown und Van Jefferson holte das Team zwei Wide Receiver in der Offseason, neben ihnen und Terry McLaurin fehlt allerdings noch ein Top-Spieler, um das Receiver-Corps abzurunden. Ein solcher war Aiyuk mal - ob er nach zwei Jahren ohne Spielpraxis und Team-Training allerdings an sein damaliges Niveau anknüpfen kann, ist äußerst fraglich. Die Commanders könnten das Risiko allerdings eingehen, um nach einer sehr enttäuschenden Saison wieder oben angreifen zu können. 2024 beendete die Franchise die Saison noch mit einer Bilanz von 12-5 und schaffte es bis in das Conference-Championship-Spiel, in der abgelaufenen Spielzeit reichte es allerdings gerade einmal für fünf Siege. Auch interessant: NFL - Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs wohl deutlich früher zurück als gedacht

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