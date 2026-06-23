NFL - Vorwürfe gegen New-York-Jets-Quarterback Geno Smith: Polizei ermittelt

Schwere Vorwürfe gegen Geno Smith: Eine Frau beschuldigt den Quarterback der New York Jets, sie körperlich angegriffen zu haben. Die Polizei hatte den Fall zunächst geschlossen, ermittelt nun aber doch weiter.

Geno Smith sieht sich mit Gewaltvorwürfen konfrontiert. Wie mehrere US-Medien berichten, untersucht die Polizei in Davie im Bundesstaat Florida einen Vorfall, der sich am vergangenen Wochenende ereignet haben soll.

Auslöser der Ermittlungen ist ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video einer Frau namens Kristen. Darin erhebt sie schwere Vorwürfe gegen den Quarterback der New York Jets und behauptet, von Smith körperlich angegriffen worden zu sein.

Zunächst hatte die zuständige Polizeibehörde erklärt, der Fall sei nicht weiter offen. Inzwischen wurde diese Einschätzung jedoch korrigiert. Nach Angaben von "Fox Sports" soll nun ein Ermittler den Sachverhalt erneut prüfen und weitere Nachforschungen anstellen.