NFL - Las Vegas Raiders: Fernando Mendoza im Duell mit Kirk Cousins - wer wird Starting-Quarterback?

NFL NFL: Mit versteckter Kamera! Raiders-Star macht Heiratsantrag Videoclip • 01:29 Min Link kopieren Teilen

Nummer-1-Pick Fernando Mendoza muss sich bei den Las Vegas Raiders gegen Routinier Kirk Cousins durchsetzen. Nun spricht der Youngster über den Quarterback-Zweikampf.

Bei den Las Vegas Raiders ergibt sich beim Blick auf die Quarterback-Situation der neuen Saison ein überaus spannendes Bild. Mit Fernando Mendoza, seines Zeichens ungeschlagener nationaler College-Meister und Heisman-Trophy-Gewinner, hat die Franchise beim vergangenen Draft den Top-Spielmacher an Position eins ausgewählt. Als Routinier auf der Position kam in der Offseason zudem der erfahrene Kirk Cousins hinzu. Zwar wurde bislang noch nichts offiziell bestätigt, dennoch wird erwartet, dass der 37-Jährige bei den Raiders zunächst als Starter fungieren wird. Nach Horror-Verletzung: NFL leitet Untersuchung gegen Panthers ein Mendoza, der als Nummer-eins-Pick große Ambitionen auf den Starterposten haben dürfte, trägt dies bislang aber noch nicht nach Außen. "Als Teil von 'Silber und Schwarz' wollen wir jeden Tag unser Bestes geben und das Beste für die Organisation und das Team tun, damit wir Spiele gewinnen können", äußerte er sich im Interview auf der Team-Website überaus diplomatisch.

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Mendoza und Cousins konkurrieren bei Raiders "Jeder im Quarterback-Raum ist ein erstklassiger Quarterback, und wir werden miteinander konkurrieren, nicht gegeneinander", führte der Playmaker weiter aus. Neben Mendoza und Cousins stehen auch noch Aidan O'Connell - der einzige Quarterback, der bisher ein Spiel für das Team als Starter bestritten hat - und Rookie-Kollege Jacob Clark - ein Undrafted Free Agent - im Kader. "Miteinander zu konkurrieren bedeutet, sich gegenseitig anzuspornen, der bestmögliche Quarterback für die Las Vegas Raiders zu sein, damit wir dann so viele Spiele wie möglich gewinnen können", erläuterte Mendoza. Und weiter: "Das Gegenteil wäre, Informationen zurückzuhalten und jemandem vielleicht nicht das Beste zu wünschen."

Raiders-Coach Kubiak setzt wohl zunächst auf Cousins Der neue Head Coach Klint Kubiak hatte zuletzt erklärt, dass er zu Beginn der Saison am liebsten einen erfahrenen Quarterback als Starter auf dem Feld hätte. Insofern ist davon auszugehen, dass zunächst Cousins das Vertrauen bekommt. Mendoza erklärte dazu: "Im Grunde liegt alles in meiner Hand, und ich muss diese Chance einfach nutzen." Relevant könnte in diesem Zusammenhang auch Minderheits-Eigentümer Tom Brady werden. Der erfolgreichste Spielmacher der NFL-Geschichte steht mit Rat und Tat zur Seite, was vor allem für Mendoza "surreal" ist. "Er ist eine großartige Quelle der Inspiration und war schon von klein auf ein großes Idol für mich – und jetzt ist es so: 'Okay, Tom ist ein Mensch. Ja, er ist ein außergewöhnlicher Mensch, aber er ist ein Mensch.'"

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