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NFL Top 100 vor Saison 2026: Platz 100 bis 49 - Bears-Star nach Top-Saison dabei

Aktualisiert:

von ran.de

NFL

NFL: Nickel City! Buffalo Bills präsentieren neues Trikot

Videoclip • 02:02 Min

Die NFL verkündet schon seit Jahren vor Beginn einer Saison die 100 besten Spieler der Liga. ran zeigt das Ranking vor der Saison 2026.

Es ist bereits Tradition in der besten Football-Liga der Welt: Vor Beginn einer neuen Spielzeit präsentiert die Liga die 100 besten Spieler.

In einem Countdown werden rückwärts die einzelnen Platzierungen bekanntgegeben. Das Ranking entsteht dabei aus einer Umfrage unter allen aktiven Spielern.

ran präsentiert die besten Spieler vor der Spielzeit 2026.

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Platz 100: Cameron Jordan

  • Team: New Orleans Saints

  • Position: Defensive End

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 99: Quenton Nelson

Platz 98: Bryce Young

  • Team: Carolina Panthers

  • Position: Quarterback

  • Platzierung im Vorjahr: -

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Platz 97: Ernest Jones

Platz 96: Travis Etienne

  • Team: New Orleans Saints

  • Position: Running Back

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 95: Demario Davis

  • Team: New York Jets

  • Position: Outside Linebacker

  • Platzierung im Vorjahr: -

Creed Humphrey

Bild: IMAGO/Icon Sportswire

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Platz 94: Creed Humphrey

Platz 93: Carson Schwesinger

  • Team: Cleveland Browns

  • Position: Linebacker

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 92: Azeez Al-Shaair

Platz 91: Montez Sweat

  • Team: Chicago Bears

  • Position: Defensive End

  • Platzierung im Vorjahr: -

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Platz 90: Derrick Brown

  • Team: Carolina Panthers

  • Position: Defensive Tackle

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 89: Kyren Williams

Kyren Williams

Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Platz 88: Jack Campbell

Platz 87: Tetairoa McMillan

  • Team: Carolina Panthers

  • Position: Wide Receiver

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 86: Tuli Tuipulotu

Platz 85: Brock Purdy

Platz 84: Byron Young

  • Team: Los Angeles Rams

  • Position: Outside Linebacker

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 83: Jeffery Simmons

  • Team: Tennessee Titans

  • Position: Defensive Tackle

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 82: Jalen Ramsey

  • Team: Pittsburgh Steelers

  • Position: Cornerback

  • Platzierung im Vorjahr: 66

Bobby Wagner

Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Platz 81: Bobby Wagner

Platz 80: A.J. Brown

  • Team: New England Patriots

  • Position: Wide Receiver

  • Platzierung im Vorjahr: 29

Platz 79: Travis Kelce

  • Team: Kansas City Chiefs

  • Position: Tight End

  • Platzierung im Vorjahr: 37

Platz 78: Josh Sweat

Platz 77: Baker Mayfield

Platz 76: Jaycee Horn

  • Team: Carolina Panthers

  • Position: Cornerback

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 75: Budda Baker

  • Team: Arizona Cardinals

  • Position: Safety

  • Platzierung im Vorjahr: 34

Josh Jacobs

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Platz 74: Josh Jacobs

Platz 73: Zach Allen

Platz 72: Jordan Love

  • Team: Green Bay Packers

  • Position: Quarterback

  • Platzierung im Vorjahr: 68

Platz 71: Zay Flowers

Platz 70: Xavier McKinney

  • Team: Green Bay Packers

  • Position: Safety

  • Platzierung im Vorjahr: 30

Platz 69: Lamar Jackson

  • Team Baltimore Ravens

  • Position: Quarterback

  • Platzierung im Vorjahr: 2

Lamar Jackson

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Platz 68: Courtland Sutton

  • Team: Denver Broncos

  • Position: Wide Receiver

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 67: Jordyn Brooks

Platz 66: Drake London

Platz 65: Roquan Smith

  • Team: Baltimore Ravens

  • Position: Linebacker

  • Platzierung im Vorjahr: 40

Platz 64: Chris Olave

  • Team: New Orleans Saints

  • Position: Wide Receiver

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 63: Kyle Hamilton

  • Team: Baltimore Ravens

  • Position: Safety

  • Platzierung im Vorjahr: 51

Kyle Hamilton

Bild: ZUMA Press Wire

Platz 62: Trevor Lawrence

Platz 61: Kevin Byard

Platz 60: Brock Bowers

  • Team: Las Vegas Raiders

  • Position: Tight End

  • Platzierung im Vorjahr: 24

Platz 59: Bo Nix

  • Team: Denver Broncos

  • Position: Quarterback

  • Platzierung im Vorjahr: 64

Platz 58: Nico Collins

  • Team: Houston Texans

  • Position: Wide Receiver

  • Platzierung im Vorjahr: 32

Platz 57: Dion Dawkins

  • Team: Buffalo Bills

  • Position: Offensive Tackle

  • Platzierung im Vorjahr: 42

Jalen Hurts

Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Platz 56: Jalen Hurts

Platz 55: CeeDee Lamb

Platz 54: Fred Warner

  • Team: San Francisco 49ers

  • Position: Linebacker

  • Platzierung im Vorjahr: 16

Platz 53: Davante Adams

  • Team: Los Angeles Rams

  • Position: Wide Receiver

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 52: Tristan Wirfs

  • Team: Tampa Bay Buccaneers

  • Position: Offensive Tackle

  • Platzierung im Vorjahr: 28

Platz 51: Caleb Williams

  • Team: Chicago Bears

  • Position: Quarterback

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 50: Derwin James

  • Team: Los Angeles Chargers

  • Position: Safety

  • Platzierung im Vorjahr: 54

Platz 49: Joe Thuney

  • Team: Chicago Bears

  • Position: Guard

  • Platzierung im Vorjahr: -

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