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NFL: Las Vegas Raiders - Legende gibt "Segen" für Fernando Mendoza
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:08 Min
Der Nummer-1-Pick der Las Vegas Raiders fasziniert auch eine Team-Legende. Die gibt ihren Segen für Mendozas neue Trikotnummer.
Trikotnummern sind oft heilig. Wenn Legenden abtreten, werden sie nicht selten nicht mehr vergeben, um den Spieler zu ehren.
Die Las Vegas Raiders machen das nicht, weshalb Fernando Mendoza mit der Nummer 15 ausgestattet wurde. Das ist die Nummer von Legende Tom Flores, der die Raiders nach seiner aktiven Karriere als Coach zu zwei Super-Bowl-Siegen führte.
Der 89-Jährige gab aber ganz offiziell seinen Segen.
"Er hat meinen Segen verdient", sagte Flores laut der offiziellen Team-Website. "Denn wenn er nicht der 'Real Deal' ist, dann weiß ich auch nicht, was ich hier mache."
Flores findet den ersten Pick des zurückliegenden Drafts "perfekt. Er kann jeden Pass werfen. Er macht die Plays. Was kann er eigentlich nicht? Er kann alles. Es macht Spaß, ihm zuzusehen … Und er sieht auch noch gut aus. So wie ich."
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Las Vegas Raiders: 15 immer wieder neu vergeben
Man muss aber dazu wissen, dass die 15 seit Jahrzehnten neu vergeben wird. Unter den Quarterbacks trugen sie unter anderem Mike Rae (1976/77), Jeff Hostetler (1993 bis 1996), Matt Flynn (2013), Gardner Minshew II (2024) und Kenny Pickett (2025).
Auch andere Spieler trugen das Jersey, wie John Stone (2004), Jonnie Lee Higgins (2007–2010), Michael Crabtree (2015–2017), JJ Nelson (2019), Nelson Agholor (2020) sowie Jaylon Smith (2023).
Trotzdem symbolisiert die Vergabe die Hoffnung, dass auch Mendoza der Franchise seinen Stempel aufdrücken kann. Gerne auch mit dem einen oder anderen Super-Bowl-Sieg.
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