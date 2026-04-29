NFL: Las Vegas Raiders - Legende gibt "Segen" für Fernando Mendoza

Der Nummer-1-Pick der Las Vegas Raiders fasziniert auch eine Team-Legende. Die gibt ihren Segen für Mendozas neue Trikotnummer.

Trikotnummern sind oft heilig. Wenn Legenden abtreten, werden sie nicht selten nicht mehr vergeben, um den Spieler zu ehren.

Die Las Vegas Raiders machen das nicht, weshalb Fernando Mendoza mit der Nummer 15 ausgestattet wurde. Das ist die Nummer von Legende Tom Flores, der die Raiders nach seiner aktiven Karriere als Coach zu zwei Super-Bowl-Siegen führte.

Der 89-Jährige gab aber ganz offiziell seinen Segen.

"Er hat meinen Segen verdient", sagte Flores laut der offiziellen Team-Website. "Denn wenn er nicht der 'Real Deal' ist, dann weiß ich auch nicht, was ich hier mache."

Flores findet den ersten Pick des zurückliegenden Drafts "perfekt. Er kann jeden Pass werfen. Er macht die Plays. Was kann er eigentlich nicht? Er kann alles. Es macht Spaß, ihm zuzusehen … Und er sieht auch noch gut aus. So wie ich."