NFL NFL: Wirbel um Patriots-Coach - pikante Fotos mit Reporterin aufgetaucht Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Auftauchen der pikanten Bilder von Patriots-Coach Mike Vrabel und US-Reporterin Dianna Russini gibt es nun einen ersten Rücktritt.

Dianna Russini ist nicht mehr länger bei "The Athletic" angestellt. Die US-Reporterin hat nach der Veröffentlichung der pikanten Bilder in einem Hotel in Phoenix von ihr und dem Headcoach der New England Patriots, Mike Vrabel, Konsequenzen gezogen und ihre Kündigung bekanntgegeben.

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In einem auf "X" geposteten Statement heißt es unter anderem: "Ich habe während meiner gesamten Karriere professionell und engagiert über die NFL berichtet und stehe hinter jedem Artikel, den ich jemals veröffentlicht habe. Als der Beitrag in 'Page Six' erstmals erschien, hat mich 'The Athletic' uneingeschränkt unterstützt, Vertrauen in meine Arbeit bekundet und Stolz auf meinen Journalismus zum Ausdruck gebracht." Und weiter: "Dafür bin ich dankbar. In den folgenden Tagen haben sich Kommentatoren in verschiedenen Medien leider auf Spekulationen eingelassen, die aus der Luft gegriffen sind und jeglicher Faktengrundlage entbehren."

Vrabel und Russini jeweils verheiratet Russini war seit 2023 als Reporterin für "The Athletic" im Einsatz. Zuvor war die 43-Jährige fast zehn Jahre bei "ESPN" angestellt. Nachdem die Hotel-Bilder veröffentlich wurden, spielten sowohl Russini als auch Vrabel, die beide verheiratet sind, deren Bedeutung herunter. Russini sagte, sie "spiegeln nicht die Gruppe von sechs Personen wider, die tagsüber zusammen waren". Vrabel erklärte in den Medien: "Diese Fotos zeigen eine völlig harmlose Begegnung, und jede Andeutung, es sei anders, ist lächerlich."

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