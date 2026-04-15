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Philadelphia Eagles: General Manager spricht über möglichen Trade von AJ Brown

Veröffentlicht:

von ran.de

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Videoclip • 01:17 Min

Auf einer Pressekonferenz knapp eine Woche vor dem NFL Draft wird Eagles-General-Manager Howie Roseman auf einen möglichen Trade von AJ Brown angesprochen. Seine Antwort ist eindeutig.

Ein Mann der großen Worte. Ausschweifend, ausschmückend, in bildlicher Sprache, als wäre man dabei gewesen. All das ist Eagles-GM Howie Roseman im Moment nicht!

"AJ Brown ist ein Eagle".

Kurz, knapp, prägnant.

Um fair zu sein, zuvor folgte tatsächlich noch ein etwas ausschweifenderes und ironisches: "Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass ich diese Frage anders beantworte als überall sonst? Also wirklich. Glaubst du 50 Prozent, 75 Prozent?"

Es ist die Reaktion eines GM auf Reporterfragen über AJ Brown, die er in letzter Zeit sehr häufig zu hören bekommt.

Dennoch ist AJ Brown aktuell noch immer ein Spieler der Philadelphia Eagles und General Manager Howie Roseman will sich nicht in die Karten schauen lassen.

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New England Patriots als möglicher Abnehmer

In den US-Medien ist man trotz allem der Meinung, dass ein Trade von Star-Receiver AJ Brown nahezu unausweichlich ist. Die Franchise würde viel "Dead Money" einsparen, wenn sie den 28-Jährigen noch vor dem 1. Juni abgibt.

So gelten unter anderem die New England Patriots als potenzieller Abnehmer des Receivers. Patriots-GM Eliot Wolf wurde erst am Montag in einem Gespräch mit Reportern auf einen möglichen Brown-Trade angesprochen und zeigte sich prinzipiell offen:

"Was Spieler anderer Teams angeht, werden wir uns weiterhin für alles offen halten, von dem wir glauben, dass es unseren Kader verbessern könnte", sagte Wolf. "Ob das nun der von Ihnen erwähnte Spieler ist oder andere Spieler."

AJ Brown steht seit 2022 für die Eagles unter Vertrag und hat mit der Franchise einen Super Bowl gewonnen. Zuvor spielte er von 2019 bis 2021 für die Tennessee Titans, die ihn an 51. Stelle im Draft auswählten.

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