Philadelphia Eagles: General Manager spricht über möglichen Trade von AJ Brown

NFL: Doch nicht der Vater? Baby-Wirbel um Stefon Diggs und Cardi B

Auf einer Pressekonferenz knapp eine Woche vor dem NFL Draft wird Eagles-General-Manager Howie Roseman auf einen möglichen Trade von AJ Brown angesprochen. Seine Antwort ist eindeutig.

Ein Mann der großen Worte. Ausschweifend, ausschmückend, in bildlicher Sprache, als wäre man dabei gewesen. All das ist Eagles-GM Howie Roseman im Moment nicht!

"AJ Brown ist ein Eagle".

Kurz, knapp, prägnant.

Um fair zu sein, zuvor folgte tatsächlich noch ein etwas ausschweifenderes und ironisches: "Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass ich diese Frage anders beantworte als überall sonst? Also wirklich. Glaubst du 50 Prozent, 75 Prozent?"

Es ist die Reaktion eines GM auf Reporterfragen über AJ Brown, die er in letzter Zeit sehr häufig zu hören bekommt.

Dennoch ist AJ Brown aktuell noch immer ein Spieler der Philadelphia Eagles und General Manager Howie Roseman will sich nicht in die Karten schauen lassen.