Nach den pikanten Bildern von Patriots-Coach Mike Vrabel und US-Reporterin Dianna Russini zieht deren Arbeitgeber nun offiziell Konsequenzen.

Exklusive Fotos von "Page Six" machten in den vergangenen Tagen in der NFL-Welt die Runde. Sie zeigen Patriots-Head-Coach Mike Vrabel und die langjährige NFL-Reporterin Dianna Russini zusammen in einem Hotel in Arizona. Beide sollen, von gemeinsamer Zeit am Pool und Umarmungen abgesehen, auf der privaten Dachterrasse eines der Hotelbungalows getanzt haben, das berichteten Augenzeugen.

Die Thematik hat für die Sportreporterin nun auch offiziell Konsequenzen. Ihr Arbeitgeber "The Athletic", eine einst unabhängige Website, die von der "New York Times" übernommen wurde, hat sein auffällig langes Schweigen beendet und bestätigt, dass gegen Russini ermittelt wird.

In einem von dem Medium veröffentlichten Text heißt es: "Laut einer mit den Ermittlungen von The Athletic vertrauten Person werden die Art der Beziehung zwischen Frau Russini und Herrn Vrabel sowie ihre Berichterstattung derzeit geprüft, und sie wird während der laufenden Ermittlungen keine Berichte verfassen."

Zudem wurde angefügt, die redaktionellen Richtlinien würden "von ihren Journalisten verlangen, jegliche Aktivitäten zu vermeiden, die einen Interessenkonflikt oder den Anschein eines solchen darstellen, um ihre Glaubwürdigkeit nicht in Frage zu stellen", so heißt es.