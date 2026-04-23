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NFL: Mike Vrabel zieht Konsequenzen aus Skandal-Fotos mit Dianna Russini
Veröffentlicht:von Kai Esser
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NFL: Mike Vrabel bricht Schweigen nach brisanten Fotos mit Reporterin
Videoclip • 02:31 Min
Paukenschlag in Foxborough: Aufgrund der Fotos mit NFL-Reporterin Dianna Russini wird Mike Vrabel, Head Coach der New England Patriots, nicht an Tag drei des Drafts beim Team sein, sondern bei seiner Familie.
Zwei Wochen nach der Veröffentlichung der Skandal-Fotos hat New-England-Patriots-Headcoach Mike Vrabel zum zweiten Mal öffentlich Stellung bezogen.
In Foxborough trat Vrabel ungeplant vor die Presse und kündigte an, nicht an Tag drei des Drafts teilzunehmen. Stattdessen werde er Zeit bei seiner Familie verbringen und sich Hilfe holen.
"Ich habe einige schwierige Gespräche mit Menschen geführt, die mir wichtig sind - mit meiner Familie, der Organisation, den Coaches und den Spielern. Diese waren positiv und konstruktiv", sagte Vrabel
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Mike Vrabel wird nicht am dritten Tag des Drafts bei den Patriots sein
Mit Blick auf die Zukunft erklärte er: "Mir liegt dieses Football-Team am Herzen und freue mich darauf, es zu coachen. Ich werde jeden Tag mit Demut und Fokus angehen."
Sein ursprüngliches Statement, in dem er die Fotos als "völlig unverfänglich" und jeden anderen Eindruck als "lächerlich" bezeichnet hatte, kommentierte Vrabel auf Nachfrage nicht mehr.
Trotz des Wirbels versicherte Vrabel, dass seine volle Konzentration dem bevorstehenden NFL Draft gelte – und betonte: „Was ich Ihnen versprechen kann, ist, dass meine Familie, diese Organisation, das Team, der Staff, die Coaches und vor allem unsere Fans die beste Version von mir bekommen werden. Das weiß ich, und ich freue mich darauf."
Am dritten Draft-Tag wird Vrabel dennoch fehlen – er nutzt die Zeit, um sich die angekündigte professionelle Unterstützung zu holen.
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Vrabel und Russini: Keine Untersuchung der NFL
Die NFL hat derweil mitgeteilt, dass sie Vrabels Verhalten nicht untersucht. Liga-Sprecher Brian McCarthy bestätigte der "Associated Press", dass die Liga die Angelegenheit nicht weiter verfolgt.
Anfang April veröffentlichte die "New York Post" Fotos, die Vrabel und die damalige NFL-Insiderin Dianna Russini bei einem gemeinsamen Aufenthalt in einem Luxusresort in Sedona, Arizona zeigen - darunter Bilder, auf denen die beiden sich an den Händen halten und gemeinsam in einem Whirlpool sitzen. Beide sind verheiratet.
Russini bestritt zunächst, dass die Fotos den Kontext der Situation korrekt wiedergäben, und erklärte, sie sei mit einer Gruppe von sechs Personen unterwegs gewesen. Rund eine Woche nach der Veröffentlichung trat sie jedoch von ihrem Posten bei The Athletic zurück.
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