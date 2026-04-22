Myles Garrett ist der Superstar der Cleveland Browns. Um ihn droht sich jedoch ein Drama zu entwickeln.

Den Cleveland Cavaliers droht ein Drama um ihren Superstar Myles Garrett, nachdem es noch kein Gespräch zwischen ihm und dem neuen Head Coach Todd Monken gab.

"Es war nicht viel bisher", sagte Monken über seine bisherige Kommunikation mit Garrett. Am Dienstag begannen die Browns die Saison mit freiwilligen Workouts, von denen Garrett, Denzel Ward und Jerry Jeudy fernblieben.

"Das ist schon in Ordnung. Diese Woche ist freiwillig. Wir machen daraus gerade ein größeres Thema, als es ist", führte er aus.

Dennoch hätte er sich gewünscht, dass seine Starspieler bereits zum Team gestoßen wären. "Ich wünschte, sie wären hier. Sie werden bereit sein. Wir gehen davon aus, dass sie bereit sind und wir werden uns freuen, wenn sie da sind", erklärte Monken, der in der Offseason die Nachfolge von Kevin Stefanski angetreten hatte.