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NFL: Cleveland Browns droht Drama um Superstar Myles Garrett
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Myles Garrett ist der Superstar der Cleveland Browns. Um ihn droht sich jedoch ein Drama zu entwickeln.
Den Cleveland Cavaliers droht ein Drama um ihren Superstar Myles Garrett, nachdem es noch kein Gespräch zwischen ihm und dem neuen Head Coach Todd Monken gab.
"Es war nicht viel bisher", sagte Monken über seine bisherige Kommunikation mit Garrett. Am Dienstag begannen die Browns die Saison mit freiwilligen Workouts, von denen Garrett, Denzel Ward und Jerry Jeudy fernblieben.
"Das ist schon in Ordnung. Diese Woche ist freiwillig. Wir machen daraus gerade ein größeres Thema, als es ist", führte er aus.
Dennoch hätte er sich gewünscht, dass seine Starspieler bereits zum Team gestoßen wären. "Ich wünschte, sie wären hier. Sie werden bereit sein. Wir gehen davon aus, dass sie bereit sind und wir werden uns freuen, wenn sie da sind", erklärte Monken, der in der Offseason die Nachfolge von Kevin Stefanski angetreten hatte.
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NFL: Myles Garrett verwirkt wohl Bonuszahlung
Tatsächlich ist es nicht ungewöhnlich, dass einige Spieler die freiwilligen Workouts zum Saisonbeginn verpassen, bei Garrett ist die Situation jedoch etwas besonderer.
Der amtierende Defensive Player of the Year hat laut "Pro Football Talk" eine Bonuszahlung über eine Million Dollar in seinem Vertrag verankert, die nur greift, wenn er an 84,375 Prozent der Offseason Sessions und an allen Minicamps teilnimmt. Durch seine bisherige Abstinenz könnte er diesen Bonus bereits verwirkt haben.
Dazu forderte Garrett, der am Freitag beim Playoff-Spiel der Cleveland Cavaliers zugegen war und anschließend zur Film-Premiere von "Michael" nach Los Angeles flog, bereits 2025 einen Trade. Beide Parteien konnten sich im März 2025 dann aber doch auf eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 160 Millionen einigen.
Mit dem ausbleibenden Erfolg des Teams könnte sich Garretts Geduld aber dem Ende neigen: In sieben seiner bisherigen neun Saisons verpasste er die Playoffs und die vergangene Spielzeit beendeten die Browns mit einer enttäuschenden 5-12-Bilanz.
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