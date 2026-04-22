NFL
NFL: Quarterback Daniel Jones von den Indianapolis Colts kommt Comeback näher
Veröffentlicht:von ran.de
NFL
NFL: Derrick Henry im Babyglück
Videoclip • 01:01 Min
Nach seinem Achillessehnenriss kommt Indianapolis-Colts-Quarterback Daniel Jones seinem Comeback näher.
Quarterback Daniel Jones von den Indianapolis Colts nähert sich vier Monate nach seinem Achillessehnenriss einem Comeback.
Wie sein Head Coach Shane Steichen am Dienstag bekannt gab, ist der 28-Jährige seit kurzem zurück auf dem Feld, wo er Dropbacks trainiert und bereits schon wieder wirft. Beim Start der Offseason-Workouts am Montag fehlte Daniels dagegen noch.
"Er hat bei seiner Reha einen verdammt guten Job gemacht", sagte Steichen. "Er arbeitet unermüdlich daran. Er ist jeden Tag hier, von 8 bis 15 Uhr. Ich weiß, dass er versucht, bestimmte Meilensteine zu erreichen, und er ist auf einem sehr guten Weg dahin", führte der Coach aus.
Die Colts haben in der Offseason immer wieder kommuniziert, davon auszugehen, dass Jones zum Saisonstart einsatzbereit sein wird. Um das zu gewährleisten, suchte Streichen Rat bei Brad Stevens, dem President of Basketball Operations der Boston Celtics.
NFL: Mehr Videos
NFL: Colts suchen Rat bei den Boston Celtics
Jayson Tatum, der Star der Celtics, zog sich im vergangenen Jahr ebenfalls einen Achillessehnenriss zu und stand rund zehn Monate später wieder auf dem Platz. Dafür arbeitete dieser jeden Tag hart an seinem Comeback. "Daniel ist da genauso. Diese Jungs wissen, wie man die Reha richtig angeht, und ich denke, Daniel macht das genau richtig. Dass er schon wieder wirft, ist ziemlich beeindruckend", sagte Steichen.
Daniels wechselte 2025 zu den Colts und führte das Team zu einem beeindruckenden 6-1-Start. Als er sich verletzte, lagen die Colts mit einer Bilanz von 8-5 in aussichtsreicher Position für die Playoffs. Ohne ihren Quarterback verloren sie aber die letzten vier Saisonspiele und verpassten die Postseason.
In der Offseason unterschrieb Daniels eine dicke Verlängerung über zwei Jahre und 88 Millionen Dollar in Indianapolis.
Noch mehr zur NFL
NFL
Wie College-Football der NFL schadet
NFL
NFL Draft 2026 live: Datum, Uhrzeit, TV-Übertragung und Livestream - Welche Stars und Deutsche Spieler sind dabei?
NFL
Bericht: Patriots wollten pikante Vrabel-Story verhindern
NFL
Power Ranking vor dem Draft: Chiefs nur Mittelmaß
NFL
Deutsche Draft-Hoffnung Klein: "Ein Wunschteam habe ich nicht"
NFL
Nach Klinikaufenthalt: So geht es Nacua