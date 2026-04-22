Nach seinem Achillessehnenriss kommt Indianapolis-Colts-Quarterback Daniel Jones seinem Comeback näher.

Wie sein Head Coach Shane Steichen am Dienstag bekannt gab, ist der 28-Jährige seit kurzem zurück auf dem Feld, wo er Dropbacks trainiert und bereits schon wieder wirft. Beim Start der Offseason-Workouts am Montag fehlte Daniels dagegen noch.

"Er hat bei seiner Reha einen verdammt guten Job gemacht", sagte Steichen. "Er arbeitet unermüdlich daran. Er ist jeden Tag hier, von 8 bis 15 Uhr. Ich weiß, dass er versucht, bestimmte Meilensteine zu erreichen, und er ist auf einem sehr guten Weg dahin", führte der Coach aus.

Die Colts haben in der Offseason immer wieder kommuniziert, davon auszugehen, dass Jones zum Saisonstart einsatzbereit sein wird. Um das zu gewährleisten, suchte Streichen Rat bei Brad Stevens, dem President of Basketball Operations der Boston Celtics.